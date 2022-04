Ucraina, l'Europol: occhio a cybercrimine, traffico di essere umani e terrorismo

Cybercrime, traffico di esseri umani ed immigrazione clandestina, ma anche terrorismo e crimini di guerra, queste - in relazione alla guerra in Ucraina - le linee strategiche di azione sulle quali Europol ha invitato i Paesi membri a sviluppare sinergie. Nella riunione di oggi in videoconferenza, fissate le linee a cui tutte le polizie dei 27 paesi membri collaboreranno.

Il tweet della presidente: "L'Ue è pronta a inviare squadre investigative comuni per documentare i crimini di guerra in coordinamento con il procuratore generale ucraino. @Europol e @Eurojust sosterranno." Sempre oggi la dichiarazione della presidente della commissione europea, Von Der Lyen, sugli eccidi di Bucha, l'annuncio che la Ue è pronta ad inviare squadre investigative sul campo, a sostegno della procura ucraina, "Eurojust ed Europol sono pronti ad assistere", così la presidente. Ma l'Agenzia europea sin dall'inizio dell'invasione russa ha messo in campo tutti gli strumenti per sostenere in particolare gli Stati più prossimi alla regione del conflitto, poiché posti al margine orientale dei confini dell'Unione: una rete che avvolge tutto il confine Ovest dell'Ucraina, tracciando e controllando l'attività dei crimini transnazionali, che proprio dai conflitti trovano più alimento ed "opportunità".

Il tweet dell'Europol: Se ne è parlato oggi nel meeting con i vertici delle forze dell'ordine dei paesi europei, presieduto dal direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle e convocata per "definire il supporto informativo ed operativo ai Paesi membri, riguardo al conflitto": le informazioni, l'importanza della conoscenza dei flussi di cybercrime, i traffici, fino ad inserimenti del terrorismo, nel caos che si è creato nelle zone di guerra e di confine.

(Ansa) Polizia Postale

Prefetto Rizzi: "Serve un confronto permanente"

per l'Italia ha partecipato alla riunione il vicecapo della Polizia, il Direttore centrale della polizia criminale, Vittorio Rizzi: "Dai primi segnali - ha spiegato Rizzi - appare evidente che la crisi russo-ucraina - al pari di quella sanitaria dell'ultimo biennio - potrebbe diventare una formidabile opportunità per la criminalità organizzata: è necessaria una sempre maggiore coesione tra i Paesi membri e rispettive forze di polizia". Il prefetto ha sottolineato la necessità di"individuare un luogo di confronto permanente per l'analisi dell'impatto del conflitto russo-ucraino sulla criminalità organizzata transnazionale ed il terrorismo". Le squadre già schierate dall'agenzia per proteggere l'Unione europea ed i rifugiati ucraini, dalle minacce criminali, sono state dislocate in Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Moldova, con un imminente dispiegamento pianificato in Ungheria.

AP Photo/Efrem Lukatsky Ucraina, carro armato distrutto a Irpin