Eurovision, Diodato pronto a far rumore al Pala Alpitur

“C’è una canzone che dobbiamo cantare tutti insieme da un po’ di tempo. È partita dal palco di Sanremo, passata per l’Arena di Verona, per tanti teatri e luoghi bellissimi e ora, finalmente, arriverà anche su quel palco” , scrive Diodato in italiano e in inglese su Istragram, felice di poter finalmente condividere il brano in mondovisione .

Nel 2020 Diodato vince il Festival di Sanremo ed è subito un boom sulle piattaforme social . Seguono il David di Donatello e altri riconoscimenti, ma non l'Eurovision, cancellato a causa della pandemia. Adesso, a distanza di due anni, il cantante sarà ospite dell'edizione italiana del Contest , in programma a Torino dal 10 al 14 maggio.

“Siamo in tanti italiani quest'anno, ed è bello che la musica italiana stia viaggiando tanto in giro per il mondo. Sono felice di far parte di questo flusso musicale”, ha detto Diodiato riguardo l'edizione dell'Eurovision che sta per aprirsi. “Penso che questa manifestazione rappresenti la forza di amplificare i messaggi della musica, di abbattere le barriere, unire i popoli, portare messaggi di pace all'umanità, più che mai importanti in questo momento”.