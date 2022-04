Eurovision, la band ucraina suona in piazza a Leopoli: "A Torino ci saremo"

Nella piazza del mercato di Leopoli si è esibita la Kalush Orchestra , la band che rappresenterà l'Ucraina all' Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino il 10, 12 e 14 maggio. Il rapper Oleh Psjuk con i suoi musicisti Ihor Didenčuk e MC Kilimmen hanno cantato “Stefania” , la stessa canzone che suoneranno in Italia: un'ode alle madri. “Cantami una ninna nanna” si sente ripetere nel testo sia nelle strofe che nel parlato in stile rap.

Non è mancato un messaggio pacifista: i membri della band, infatti, erano ricoperti dal camouflage che si usa per mimetizzare i carri armati.

A Torino, "mostreremo innanzitutto l'unità dell'Ucraina e saremo sul palco, non suoneremo da remoto", ha annunciato la band che ha lanciato anche il tour europeo i cui proventi saranno donati all'Ucraina per le spese umanitarie legate alla guerra.

"Vogliamo mostrare la reale situazione che c'è qui, la musica può avere un ruolo e la musica ucraina è stupenda", ha spiegato Oleh Psiuk, ringraziando l'Italia per il sostegno che sta dando a Kiev.

Stando a quanto riportato da Suspilne, l’emittente che sovraintende alla partecipazione del'Ucraina all'Eurovision, il governo ha concesso ai membri della band il permesso per uscire dal paese. Insomma la Kalush Orchestra a Torino ci sarà: solo in casi estremi sarà usato il video dell’esibizione al festival Vidbir, dove si erano classificati secondi. Sono poi stati ripescati dopo la rinuncia di Alina Pash travolta dalle accuse per presunti viaggi in Crimea.

L’Ucraina canterà per sesta nel corso della prima semifinale, in programma martedì 10 maggio alle ore 21 con diretta su Rai1. L’Italia, in questa serata, possiede il diritto di voto.