Eurovision Song Contest, il Volo ospite della semifinale del 12 maggio

Il Volo è il nuovo ospite annunciato dalla Rai per la 66a edizione dell'Eurovision Song Contest.

Giovedì 12 maggio, in onda in diretta da Torino su Rai1, il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, sarà tra i protagonisti della seconda semifinale con "Grande Amore", il singolo che, nel 2015 - quando il Volo ha rappresentato l'Italia nella 60ª edizione dell'evento - si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto.

L'esibizione risultò la più vista della serata, a riprova dell'entusiasmo e dell'affetto del pubblico eurovisivo nei confronti di tre grandi ambasciatori della musica italiana nel mondo, che torneranno sul palco dell'Eurovision per una nuova emozionante performance.

L'annuncio è stato fatto dagli stessi Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, ospiti in studio al Tg1 delle 20. Sette anni fa, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Grande amore”, rappresentarono l'Italia davanti a 200 milioni di spettatori: "Fu un grande onore - hanno ricordato -. L'Eurovision costruisce ponti, non solo culturali, tra i popoli. Facciamo un grande in bocca al lupo a Mahmood e Blanco".