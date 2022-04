Evacuato il Campidoglio, falso allarme per un aereo di paracadutisti acrobatici

Il volo in circolo di un piccolo aereo a bassa quota, sopra l'area di Capitol Hill, ha scatenato momenti di panico al Campidoglio. Gli edifici del Congresso, in larga parte vuoti per la giornata di vacanza, e quelli della Library e del giardino botanico, sono stati evacuati per precauzione. Ma alla fine si è rivelato un falso allarme.

A insospettire la polizia e le agenzie federali della sicurezza è stata la presenza continua di un aereo, un DHC 6 da 19 passeggeri partito dalla base militare Andrews in Maryland e che alle 18,30 ha cominciato a sorvolare l'area della Navy Yard, a Washington, restando a un'altezza di circa mille metri e a una velocità di 160 chilometri orari. L'aereo, si è saputo dopo, stava trasportando la squadra di paracadutisti acrobatici dei Black Knights, attesi allo stadio di baseball dei Washington Nationals per un'esibizione prima della partita tra i padroni di casa e gli Arizona Diamondbacks. Il piccolo aereo ha compiuto almeno sei giri intorno all'area più blindata d'America, prima di dirigersi verso sud, in direzione stadio.

"Capitol Hill - ha spiegato in serata la polizia del Campidoglio - era stata evacuata per un eccesso di precauzione."