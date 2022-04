Exit poll Francia, Macron rieletto con oltre il 58%

In base ai primi exit poll, Emmanuel Macron è in netto vantaggio con il 58,2% nel ballottaggio delle presidenziali francesi, contro il 41,8% attribuito alla rivale, Marine Le Pen.

Il presidente uscente va dunque verso la conferma, in un voto che è stato all'attenzione dell'Europa per i suoi risvolti internazionali.

Nel primo turno dello scorso 10 aprile, Macron aveva avuto il 27,85%, contro il 23,15% di Le Pen. Terzo il candidato della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, con il 21,95%, davanti al polemista Eric Zemmour con il 7,07%.

Il bis di Macron

Si è ripetuto l'esito delle presidenziali del 2017, quando Macron vinse con il 66,10% contro il 33,90% di Le Pen.

Le Pen: il mio risultato è una vittoria eclatante

"Un grande vento di libertà avrebbe potuto alzarsi sul Paese. Il destino delle urne ha deciso diversamente". "Sconfitta? No, questa è una forma di speranza. L'aspirazione al cambiamento non può essere ignorata". Lo ha detto Marine Le Pen nel suo discorso dopo il voto che ha confermato Emmanuel Macron all'Eliseo. Le Pen ha definito il suo risultato elettorale come una "vittoria eclatante". Il risultato del ballottaggio "costituisce la testimonianza di una grande sfiducia del popolo francese", ha aggiunto Le Pen, assicurando di non aver "alcun risentimento né rancore".

E' la terza volta che l'esponente della destra sovranista punta all'Eliseo: nelle elezioni del 2012 arrivò al terzo posto con il 17,90%, dietro a François Hollande (28,63%) e Nicolas Sarkozy (27,18%).

Il commento di Mélenchon

La sconfitta di Marine Le Pen è "una buona notizia" secondo il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ma Emmanuel Macron "è il presidente eletto con meno consensi". “Non rassegnatevi”, ha raccomandato

Mélenchon ai suoi sostenitori.

Il calo della partecipazione

L'affluenza alle ore 17 è stata del 63,23%, con un calo di due punti rispetto al ballottaggio del 2017, quando fu del 65,30%. In occasione del primo turno, lo scorso 10 aprile, la partecipazione è stata del 65,0%.

Il secondo turno potrebbe far registrare un tasso di astensione record del 28%, la più alta dal 1969. La previsione è di un sondaggio stilato da Elabe per BFMTV e L'Express. Al primo turno l'astensione era stata del 26,31%. Il livello di astensionismo invece del ballottaggio Macron-Le Pen del 2017 era stato del 25,44%.

Il “terzo turno” delle politiche

Il prossimo appuntamento per la Francia è quello delle elezioni politiche: il rinnovo dell'Assemblea nazionale è in calendario il 12 giugno, con i ballottaggi il 19 giugno.

SEGUI LO SPOGLIO IN DIRETTA DAL SITO DEL MINISTRO DELL'INTERNO FRANCESE

Le prime reazioni internazionali

“La vittoria di Macron è una splendida notizia per tutta l'Europa”: è la reazione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo i risultati del ballottaggio francese. "Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina. Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei”.

"Caro Emmanuel Macron, tutte le mie congratulazioni per la sua rielezione alla presidenza della Repubblica. Non vedo l'ora di continuare la nostra eccellente collaborazione. Insieme, faremo avanzare la Francia e l'Europa". Questo il primo commento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Congratulazioni calorose caro Emmanuel Macron. In questo periodo turbolento, abbiamo bisogno di un'Europa solida e di una Francia totalmente impegnata per un'Unione Europea più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia altri 5 anni". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

"Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua bella rielezione. Non vedo l'ora di continuare il lavoro nell'ambito della presidenza francese dell'Ue e oltre per affrontare le sfide di un mondo sempre più incerto e preoccupante": così commenta su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

"La rielezione di Emmanuel Macron è straordinaria. La Francia ha scelto l'Europa. Un colpo al sovranismo. E ora il rilancio del progetto europeo". Ad affermarlo è il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, dopo l'esito delle elezioni presidenziali francesi.