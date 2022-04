Arrestato Frank James, il sospetto attentatore della metro di New York

Frank James, l’uomo ricercato dalla polizia americana dopo la sparatoria avvenuta martedì alla fermata di Brooklyn della metropolitana di New York , è stato arrestato. Due poliziotti lo hanno riconosciuto e fermato mentre stava camminando tranquillamente tra St. Marks e la First Avenue, nell’East Village, a New York. La Cnn riferisce che l’uomo non ha opposto alcuna resistenza.

Il sindaco ai newyorkesi: “Lo abbiamo preso”

“Miei concittadini newyorchesi, lo abbiamo preso - ha commentato in un video messaggio il sindaco Adams -. L'abbiamo preso. Non posso ringraziare abbastanza gli uomini e le donne della polizia di New York, così come gli agenti federali e la polizia dello Stato e il personale dell'emergenza, dai medici agli operatori del 911". Lo ha detto il sindaco di New York, Eric Adams, dopo l'arresto di Frank James, il 62enne sospettato per la sparatoria di ieri alla metro.

La polizia lo ha fermato senza incidenti, dopo una soffiata di una persona che ha riferito di averlo visto all'incrocio tra East 6th Street e la First Avenue, nell'East Village. Quando gli agenti sono arrivati lì, James non c'era più, ma lo hanno rintracciato qualche blocco più in là, ha raccontato una fonte della polizia al New York Post.

Arma legale, nonostante 12 arresti

Lascia comunque aperti tanti dubbi la notizia dell'arresto di Frank R. James, 62 anni, l'uomo che martedì mattina ha sparato sui passeggeri di un treno della metropolitana, a Brooklyn, ferendo ventitré persone, tra cui dieci colpite dai proiettili sparati con una pistola semiautomatica. La polizia ha detto che James era già stato arrestato nove volte a New York, e altre tre volte in New Jersey. Eppure, nonostante questi precedenti, James aveva potuto acquistare legalmente l'arma in Ohio.