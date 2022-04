Festa della Liberazione, Mattarella all'Altare della Patria

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto all'Altare della Patria una corona d'alloro ai piedi del Milite Ignoto per celebrare il 77mo anniversario del 25 Aprile, Festa della Liberazione.

Accompagnato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, assente il premier Draghi che non ha potuto presenziare in attesa di negativizzarsi. All'altare della Patria anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Dopo la deposizione della corona d'Alloro è stato osservato un minuto di raccoglimento.

Ieri aveva ricordato come la Liberazione sia l'atto fondativo del nostro Paese per difendere il proprio diritto alla pace. “In una data che in questi giorni assume anche un significato più ampio come dimostra il forte richiamo pronunciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ”Nella ricorrenza della data che mise fine alle ostilità sul territorio italiano, viene un appello alla pace. Alla pace non ad arrendersi di fronte alla prepotenza. Fu un'esperienza terribile; che sembra dimenticata, in queste settimane, da chi manifesta disinteresse per le sorti e la libertà delle persone, accantonando valori comuni su cui si era faticosamente costruita, negli ultimi decenni, la convivenza pacifica tra i popoli".

Mattarella alle 11.00 sarà ad Acerra per continuare le celebrazioni del 25 aprile.