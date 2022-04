Finto carabiniere promette un posto in Vaticano in cambio di 20mila euro: arrestato

È stato arrestato in flagranza di reato, mentre intascava 300 euro, il finto carabiniere che aveva promesso un posto di lavoro in Vaticano, in cambio di una bella cifra di denaro: 20mila euro. Il 34enne di Ciampino (Roma), che si fingeva maresciallo dei carabinieri, è stato arrestato ad Aversa (Caserta) dai carabinieri.

A cadere nella trappola sua trappola una donna di 51 anni, residente a Frignano, nel Casertano, che aveva poi denunciato l’accaduto. Il finto carabiniere era riuscito a farsi consegnare quasi tutti i 20mila euro pattuiti, in varie tranche.

Quando la donna, una volta compreso l’inganno, ha deciso di non pagare più, l’uomo ha minacciato di ucciderle il figlio. Questa circostanza l'ha convinta a presentare denuncia. I pagamenti - hanno accertato i carabinieri di Pignataro Maggiore coordinati dalla Compagnia di Capua - andavano avanti dal maggio 2020.

Il 34enne è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.