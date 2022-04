Firenze, sabato corteo di protesta per il fermo choc dell'ambulante senegalese

A distanza di una settimana è ancora viva la polemica per il caso del “placcaggio”, ripreso in un video e poi diventato virale in rete, di un venditore ambulante di origine senegalese a Firenze da parte di un agente della polizia municipale in borghese del reparto antidegrado.

L’episodio è avvenuto lo scorso 5 aprile in pieno giorno, a due passi da Ponte Vecchio, di fronte a numerosi testimoni.