Fisco, il centrodestra incontra Draghi: "No all'aumento delle tasse"

Nessuno stralcio della riforma. Sul catasto il premier Mario Draghi tiene il punto ma cerca la mediazione con il centrodestra di governo, ricevuto a Palazzo Chigi, che chiede “una modifica del testo” per "evitare ambiguità e avere la “certezza che nessuno pagherà un euro in più” di tasse. Tanto basta ai leader per definire l'incontro “proficuo e positivo” e rilanciare la necessità di “trovare una soluzione”, che evidentemente ancora non c'è. Dopo l'incontro nella sede dell'esecutivo - durato poco più di un'ora, alla presenza anche del ministro dell'Economia Daniele Franco - i primi a parlare con i giornalisti sono il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani e il leader della Lega, Matteo Salvini. "Abbiamo ribadito l'importanza di non alzare tasse - dice Tajani - è stato un incontro positivo. I tecnici si siederanno al tavolo per sistemare delle proposte. Ci rivedremo dopo Pasqua con il presidente del Consiglio e pensiamo che si possa chiudere positivamente" e si possa trovare "una soluzione" per "approvare la legge delega sul fisco in tempi brevi". E "se si trova l'accordo, non serve la fiducia". L'obiettivo è quello di “modificare il testo e individuare una soluzione condivisa, che garantisca i cittadini e assicuri al governo la possibilità di affrontare le emergenze del Paese”.

Sul tavolo del confronto con il presidente del Consiglio, le critiche di Lega e FI alla delega fiscale: in primo luogo la riforma del catasto nella parte in cui stabilisce una equiparazione tra il valore immobiliare e quello di mercato, e poi l'introduzione del sistema duale (redditi da lavoro tassati in modo progressivo, e redditi da capitale in modo proporzionale, con aliquota secca) che la riforma dell'Irpef dovrebbe introdurre. Da settimane, sia Salvini che Silvio Berlusconi ripetono come un mantra che "la casa non si tocca" e che i loro partiti saranno irremovibili su un tema così centrale per l' elettorato di Lega e FI. Mentre Draghi ha chiarito, dal canto suo, che la riforma non prevede aumenti di tasse. "Il provvedimento non porta incrementi sull'imposizione fiscale degli immobili regolarmente accatastati. Nessuno pagherà più tasse", ha precisato Palazzo Chigi, "il governo non tocca le case degli italiani. E lo stesso sarà per gli affitti e per i risparmi". Ma sul nodo restano le preoccupazioni del centrodestra, che contesta il comma dell'articolo 6 della delega fiscale in cui si parifica, appunto, il valore immobiliare a quello di mercato. E il confronto è tutt'altro che chiuso.

"C'è un'ampia disponibilità di Draghi a risolvere i problemi" ha detto Salvini al termine dell'incontro con il premier. "Occorre tagliare le tasse", ha ribadito. "Il nostro obiettivo è risolvere. Subito dopo Pasqua si arriva in Parlamento chiarendo definitivamente che non ci saranno aumenti di tasse sulla casa, sugli affitti, sui titoli di Stato e sui risparmi. È stato un incontro positivo, distensivo, nelle prossime ore si lavora e si risolvono i problemi. L'importante è che non ci sarà un euro in più di tasse, anzi bisogna restituire soldi agli italiani" insiste. "Oggi c'era tutto il centrodestra di governo, è stata una prova di compattezza notevole, spero che Pd e M5s la smettano con le provocazioni".

Con Tajani e Salvini ci sono i rispettivi capigruppo di Fi e Lega, il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi, il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, e il capogruppo alla Camera di CI, Marco Marin. "C'è voglia di ascoltare le nostre profonde perplessità sul tema - affermano Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc e Antonio Saccone, portavoce del partito - in Italia abbiamo un 80% di proprietari di casa e non possiamo penalizzarli. Piena fiducia in Draghi, che abbiamo visto molto determinato. Con i nostri tecnici individueremo insieme al presidente un punto di caduta sulla riforma del catasto senza chiedere un euro in più ai nostri concittadini", assicurano.

Il nodo resta, tra le altre cose, l'eventuale voto di fiducia. Tajani ha chiesto al governo di non porre la questione di fiducia né sulla delega fiscale. né sulla riforma del Csm. E dall'opposizione, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni mette all'angolo gli alleati sul punto. Se Draghi metterà la fiducia sulla riforma fiscale, Salvini e Tajani "non gliela devono votare" dice. "La riforma del catasto è una patrimoniale sui poveri", taglia corto, poi in un tweet chiosa: "Da Draghi solo parole...Una vera riforma fiscale, che abbassi seriamente le tasse ai cittadini, sarà possibile solo quando questo governo (sottomesso a una sinistra che ama tartassare gli italiani) andrà a casa". Mentre il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, ricorda: "Abbiamo sostenuto l'azione di Lega e Forza Italia auspicando che il confronto non si riduca ad un teatrino che pieghi alla solita presunta responsabilità la coerenza necessaria a restare credibili - sottolinea - i cittadini, come noi, avranno modo di valutare l'esito dell'incontro e gli atti concreti che ne deriveranno”.

Di “quindici minuti di celebrità” parla il senatore Pd Andrea Marcucci commentando le dichiarazioni di Tajani e Salvini. "Il centrodestra sceglie la strada della propaganda e delle convenienze di partito - ribatte Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera - Non serve sollevare problemi che non esistono né inutili sceneggiate a favore di telecamera. E' indispensabile invece dedicarsi alle misure per affrontare i disagi provocati dall'inflazione, dall'aumento delle materie prime, dall'esplosione dei costi dell'energia ed è quello che il Partito democratico sta facendo per arrivare quanto prima ad un nuovo provvedimento a sostegno delle persone e dei settori più esposti anche attraverso il dialogo con le parti sociali".