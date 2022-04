Florida, finiscono i privilegi fiscali per Disney

In Florida si chiude un'epoca per Disney e il suo parco dei divertimenti che non sarà più in regime speciale. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato il disegno di legge che elimina il regime per il Walt Disney World, dopo che il gigante dell'intrattenimento ha criticato la legge statale che vieta di affrontare tematiche sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nelle scuole.

La legge elimina il Reedy Creek Improvement District, lo speciale regime che da 55 anni le permette di gestirsi in maniera autonoma, che cesserà, insieme ad altri regimi fiscali speciali, a giugno 2023. La legge consente di ristabilire i distretti, lasciando così una strada aperta per reintrodurli in futuro.

La mossa potrebbe avere enormi implicazioni fiscali per la Disney, la cui serie di parchi a tema ha trasformato Orlando in una delle destinazioni turistiche più famose al mondo, e inasprisce ulteriormente le relazioni tra il governo a guida repubblicana e uno dei principali attori politici dello Stato.