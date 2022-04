Florida, il governatore esclude dalla scuola alcuni libri di matematica: "Indottrinano i ragazzi"

Ron DeSantis, il governatore della Florida con aspirazioni presidenziali, ha preso una decisione che farà discutere: ha infatti vietato una cinquantina di libri di matematica sui 132 volumi proposti per le scuole pubbliche, fornendo la seguente spiegazione: “Incorporano temi proibiti o strategie non richieste. Indottrinano i ragazzi”.

DeSantis, un passato in Marina durante la guerra in Iraq, veterano e decorato, ha cercato di spiegare meglio il suo pensiero: i libri vietati hanno “contenuti socio-emotivi. Matematica vuol dire dare la risposta giusta e noi vogliamo che i nostri figli imparino a dare la risposta giusta, non vogliamo che ci dicano come si sentono davanti a un problema” matematico, ha aggiunto ancora DeSantis, impegnato da tempo in una battaglia per la scuola, nella quale ha vietato anche di parlare di orientamento di genere.

Un governatore dalle posizioni controverse

Le posizioni del governatore della Florida su numerosi temi fanno discutere: dalla cannabis alla crisi climatica, dai contraccettivi alle armi, il suo pensiero non passa inosservato e in passato si è già fatto notare per aver preso decisioni controverse. Sull’aborto, ad esempio, è un radicale: si oppone a qualsiasi tipo di interruzione di gravidanza, a prescindere dai motivi che portano a richiederla. Ancora più bizzarra la sua posizione circa i temi climatici e il riscaldamento globale: ha dichiarato (nel 2018, in campagna elettorale) che non negava l’esistenza del cambiamento climatico, ma al tempo stesso non voleva essere considerato come un seguace di questa “corrente di pensiero”.