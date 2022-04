Ordine dei medici: camici bianchi stanchi e stressati, rapporto di fiducia coi pazienti compromesso

I turni infiniti, gli adempimenti burocratici, le ore di straordinario non pagate, le ferie non fruite, le chiamate e i messaggi a qualsiasi ora. Eppure "tutto questo è niente, di fronte una vita salvata". Recita così lo spot sul valore della professione medica realizzato dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e presentato nel corso della Conferenza nazionale sulla Questione medica. Il video racchiude tutti i valori di un lavoro che più che una professione è spesso vissuto come una missione.

Allo stesso tempo “immagini così toccanti rispecchiano la cruda realtà: già nel 2018 avevamo quantificato in mezzo miliardo di euro il valore degli straordinari effettuati dai medici ospedalieri oltre il tetto massimo, e per questo non retribuiti, e in un miliardo di euro il risparmio dello Stato per il mancato turnover. Una situazione che ora si è aggravata, provocando un disagio profondo in tutti i medici, così come dimostrano recenti indagini e ricerche". A denunciarlo è Filippo Anelli, presidente della Fnomceo.

Il deterioramento della condizioni di lavoro dei medici sta spazzando via anche l'entusiasmo, tanto che 1 medico su 3 andrebbe in pensione anche domani, se potesse. Il 71% dei medici negli ultimi due anni ha avvertito una crescita di stress, 1 su 10 ha riscontrato problemi di salute che prima non aveva. Sono dati che emergono dall’ indagine quantitativa “La condizione dei medici a due anni dall’inizio della pandemia da Covid-19”, condotta dall’Istituto Piepoli su input della Fnomceo, e presentata nell’ambito della Conferenza nazionale sulla Questione Medica promossa proprio per accendere i riflettori sulle condizioni di lavoro dei professionisti medici italiani.