Fonti Usa: "Alcune truppe russe lasciano Mariupol, puntano a Zaporizhzhia"

Gli Stati Uniti hanno visto alcune truppe russe "lasciare la città di Mariupol nonostante non l'abbiano ancora conquistata". Lo ha detto un funzionario della Difesa Usa in un briefing con la stampa. Secondo la valutazione del Pentagono, dal sud i soldati di Mosca si stanno dirigendo nel nord-ovest, verso Zaporizhzhia

L'alto funzionario ha aggiunto che oltre all'addestramento delle forze ucraine all'uso degli obici, è in corso quello, fuori dell'Ucraina, all'uso di un sistema radar mobile e del veicolo corazzato M113 per il trasporto delle truppe non divulgando, ovviamente, dove.

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che “ dopo alcuni i colloqui con il segretario generale delle Nazioni Unite è possibile ipotizzare uno sblocco positivo della situazione dell’acciaierai di Azovstal”.

Il Segretario Guterres aveva detto che “la situazione di Mariupol è una crisi nella crisi”. "Stiamo facendo tutto il possibile per evacuare le persone dalle acciaierie Azovstal di Mariupol", ha rimarcato il segretario Onu nella conferenza stampa tenuta dopo l'incontro a Kiev con il presidente ucraino.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite "non è riuscito a fare ciò che era in suo potere per impedire e mettere fine" alla guerra in Ucraina e questo è "fonte di grande delusione, frustrazione e rabbia"