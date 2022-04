Formula E, E-prix di Roma: Evans, su Jaguar, vince anche la seconda gara

Si è conclusa con la vittoria di Mitch Evans, che ha bissato il successo di ieri, il secondo E-Prix del circuito cittadino di Roma, quinto round del Mondiale di Formula E. Sul traguardo, il pilota neozelandese della Jaguar ha preceduto Jean-Eric Vergne(DS Techeetah), che partiva dalla pole position, e Robin Frijens al volante dell'Envision. Antonio Giovinazzi si è dovuto fermare dopo pochi giri a causa di problemi alla vettura.

Una gara, alla presenza di circa 20 mila spettatori, movimentata da sorpassi e controsorpassi e che ha visto un finale spettacolare e la presenza della safety car entrata in pista per ben due volte nell'ultima decina di minuti: prima per l'uscita di Sims in una zona pericolosa del tracciato, poi per l'incidente di Cassidy.

Adesso in testa al Mondiale c'è Vergne con 60 punti contro i 58 di Frijns, mentre il dominatore dell'E-prix di Roma di Roma, Evans, è quarto con 51 alle spalle di Vandoorne con 56.