Formula E, E-prix di Roma: Evans su Jaguar vince gara 1

Mitch Evans su Jaguar ha vinto la gara 1 del Gp di Roma di Formula E sul tracciato cittadino dell'Eur. Per il pilota neozelandese è il secondo successo a Roma dopo quello del 2019. Secondo classificato Robin Frijns su Envision, terzo Stoffel Vandoorne su Mercedes, che era partito in pole position.

Sul circuito cittadino dell'Eur, è andata in scena la gara numero 4 del Mondiale. Questo del sabato è il primo dei due appuntamenti previsti nel weekend. Per Mitch Evans, pilota della Jaguar, è la terza vittoria in carriera, ottenuta dopo essere partito dalla nona posizione. Gara da dimenticare per l'italiano Antonio Giovinazzi (Dragon/Penske), che partiva tristemente ultimo in griglia e che ha accumulato anche una penalità di 5", chiudendo in diciottesima posizione.

Gara avvincente soprattutto nella prima frazione, con i tre piloti arrivati sul podio che si sono alternati al primo posto con ripetuti sorpassi, soprattutto nella zona del Tre Fontane e sotto l'obelisco di piazzale Marconi, poi Evans ha preso il sopravvento staccando gli inseguitori.