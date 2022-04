Formula E, sabato e domenica si corre l'E-Prix a Roma

Sabato e domenica appuntamento all’EUR. Sarà Roma la grande protagonista del week end in Formula E, il primo che si disputa in Europa. Dall’ultima gara è passato un mese e mezzo. Eravamo in pieno inverno, a febbraio a Città del Messico la Porsche piazzò una fantastica, e storica, prima doppietta tra le monoposto elettriche.

"La tappa italiana del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E è un appuntamento di grande importanza per Roma sotto molti punti di vista, oggi ancor più significativo con il ritorno al cento per cento del pubblico in tribuna. Oltre ad essere un evento sportivo seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo, la Formula E è anche un modello di innovazione tecnologica ecosostenibile di grande efficacia nello stimolare il cambiamento verso una più diffusa adozione di veicoli elettrici", ha detto il sindaco Gualtieri che poi ha aggiunto: "Quest'anno il programma di legacy del Rome E-Prix si è inoltre esteso oltre il IX municipio, includendo anche il X e il XV con progetti significativi che avranno importanti ricadute sui territori coinvolti".

“Finalmente torna il grande pubblico con 20.000 tifosi tra gli spalti e oltre 40 milioni di telespettatori che potranno vedere il Rome E-Prix in tutto il mondo. Sarà un grande spot per il settore congressuale di Roma che noi vogliamo promuovere nei circuiti internazionali ,ha commentato l'Assessore Onorato. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a coinvolgere quasi 1.000 studenti. Nella giornata di venerdì avranno la possibilità di affrontare direttamente con gli organizzatori le tematiche relative alla mobilità elettrica per una più rapida transizione ecologica nella vita quotidiana”.