Papa Francesco visita Malta, pellegrino sulle orme di San Paolo, ‘accolto dopo il naufragio’

Dopo gli incontri ufficiali a La Valletta il Papa si recherà per un incontro di preghiera nell'isola di Gozo presso il santuario di Ta’ Pinu; Domenica 3 aprile sarà in visita alla grotta di San Paolo, nella Basilica di Rabat, luogo in cui la tradizione cattolica indica l’accoglienza e l’iniziò di una nuova evangelizzazione dopo il naufragio dell’Apostolo; a Floriana, nella piazza più grande del Paese, celebrerà la Messa; nel pomeriggio il pontefice visiterà i Migranti presso il Centro "Giovanni XXIII Peace Lab", rinnovando il messaggio di solidarietà come fece nell’Isola di Pantelleria e di Lesbo.

Francesco, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, è il terzo Pontefice in visita a Malta, paese storicamente cristiano e noto per il naufragio sulle sue coste in cui fu salvato San Paolo intorno all’anno 60 d.C. La visita, che si terrà dal 2 al 3 aprile, molto attesa, era stata rimandata nel 2020 proprio a causa della pandemia. Toccherà le città di La Valletta, Rabat, Floriana e l’Isola di Gozo. Una visita con cui il Pontefice parlerà di pace e dialogo, la fine della guerra in Ucraina e l’accoglienza ai profughi che sbarcano disperatamente sul mar Mediterraneo.

Malta come si sta preparando a questo evento?

Il Paese ha vissuto momenti molto convulsi con le ultime elezioni politiche e fino alla scorsa settimana l’arrivo di papa Francesco non è stata una priorità. La nostra isola è molto piccola, conta circa 500mila abitanti e la popolazione in questo periodo è stata molto distratta da altre cose. Ora siamo in tanti concentrati sull’importanza di questo evento, che stiamo vivendo con trepidazione. Per la Santa Messa abbiamo confermato già 11mila presenze, più di 2000 sono ancora in lista d'attesa. Francesco avrà un’accoglienza calorosa. È un Papa che piace, accogliente. Tutto il Paese attende il suo arrivo.

Quale è il valore simbolico e concreto del viaggio di papa Francesco a Malta?

Per noi cattolici l’arrivo di papa Francesco è molto importante, ha un significato grande, ci ricorda che siamo membri della chiesa universale, che siamo uniti in una sola Fede. La presenza di Francesco ci ricorda che dobbiamo essere uniti nelle nostre differenze e ci invita attraverso la nostra testimonianza ad imitare e portare il messaggio di Gesù in ogni angolo della nostra Isola. Poi c’è un rapporto storico tra Malta e San Paolo; negli anni è stato seguito da Benedetto XVI e Giovanni Paolo II, oggi da Papa Francesco, a voler testimoniare che siamo tutti sulle orme di Paolo. Nella concretezza questa visita sarà motivo di rinnovo nella Fede e dello spirito di accoglienza verso l’atro.

Quale è il clima sociale, politico ed economico che troverà papa Francesco all’arrivo di Malta?

Dall’ultima visita di Benedetto XVI Malta è molto cambiata, sia per quanto riguarda l’esperienza religiosa sia nella pratica della fede. La pandemia purtroppo ha inflitto il colpo finale. Le chiese sono rimaste chiuse per ben due volte, soprattutto durante la Pasqua e la Quaresima, proprio nel momento in cui molti fedeli erano tornati a frequentare la chiesa. Siamo ancora in una situazione fragile e di confusione. Desidero con tutto il cuore che la presenza di Papa Francesco possa incoraggiare i maltesi a ritornare in chiesa rinvigorendo così la nostra fede. Comunque le Chiese locali hanno lavorato molto nell’organizzazione di questa visita.

Invece riguardo il clima sociale?

Il clima sociale è molto cambiato anche riguardo ad alcuni temi, come la famiglia, l’uso legale della Cannabis, e in questo momento nel parlamento sono in discussione temi come l’aborto e l’eutanasia. La nostra società sta sperimentando cose che prima non c'erano, anche la corruzione è un male che indebolisce la nostra società. Per ripartire bisogna capire dove abbiamo fallito, in che punto ci siamo smarriti per tentare di ritrovare la strada giusta.

Papa Francesco visiterà la grotta di San Paolo. È un messaggio forte di accoglienza verso i migranti?

La visita di Papa Francesco alla grotta dell’Apostolo Paolo ha due significati: il messaggio è associato alla culla della nostra fede. Malta senza la fede non è Malta, come pure Malta senza San Paolo sarebbe molto differente. È qualcosa che fa parte della nostra identità. San Paolo fu accolto con molto amore e calore umano. Papa Francesco visiterà un centro per migranti da cui farà partire un messaggio che sarà un monito di accoglienza verso i nostri fratelli più piccoli. Tanta gente attraversa disperatamente il Mediterraneo in cerca di una vita migliore, dobbiamo esserne consapevoli e abbiamo il dovere di accogliergli. Ma Malta è anche un'isola molto piccola, è sovrappopolata, e gestire i continui arrivi e le moltissime procedure di accoglienza non è facile perché ci sono tante difficoltà. Penso che nessuno desideri lasciare il proprio paese in maniera violenta. Ma dobbiamo trovare una soluzione, vedere in profondità le radici del problema insieme a tutta la comunità internazionale, partendo dalla solidarietà.



La parola Malta significa "porto sicuro". È davvero così oggi?

Dobbiamo distinguere una cosa, la Chiesa ha l’amore per l’accoglienza verso l’altro, senza lasciare nessuno fuori, ma la nostra realtà è un’altra e non è facile. Ci sono tante difficoltà, la chiesa viene criticata per la sua posizione. Ma noi invece siamo sempre in trincea dove i problemi si affrontano quotidianamente faccia a faccia. Molti abitanti di Malta non la pensano così. Infatti la visita di Papa Francesco per tanti maltesi è un po' controversa. Dare priorità agli immigrati vuol dire poi, che la responsabilità cade sulle nostre spalle ed un peso che da soli è difficile portare avanti.

La corruzione è un tema molto caro al Pontefice. Quale è la situazione nel suo paese?

Stiamo attraversando un momento molto difficile soprattutto sul problema della corruzione che sta avvelenando la nostra società. Ci sono tante inchieste aperte nei tribunali in cui si sono trovati atti di degenerazione. Non è un problema esclusivo di Malta, ormai è dilagato in tutto il mondo, ma vediamo che la gente ha perso la testa per i soldi portando la società al limite del degrado e buttandosi dietro le spalle i principi forti della nostra cultura e della nostra società, quali il valore dell’onesta, della correttezza e la difesa del bene comune. Qualcuno ha anche detto che papa Francesco verrebbe in visita a Malta per celebrare la vittoria e benedire il neo governo eletto…altri che vieni ad esorcizzarlo, o che si sarebbe dovuto scegliere un altro momento per la visita nel nostro paese…come vede, stiamo rasentando la follia!

Papa Francesco incontrerà anche vittime di abusi?

A riguardo non sembra esserci nulla, ma la situazione è delicata. Recentemente sono emersi dei casi, ma confidiamo nella giustizia che farà il suo corso. L’arcivescovo di Malta, Charles Scicluna ha lavorato molto bene per la lotta contro questa orribile piaga, non le nascondo che mi piacerebbe molto che papa Francesco incontrasse le vittime. La nostra diocesi sta lavorando sul serio, ma è necessario un cambiamento di mentalità. Fino a poco fa c’era un forte sentimento di omertà, ma quando le cose vengono in superficie il danno è peggiore. Dobbiamo continuare su questa strada, essere sinceri, sforzarci di cercare una vita corretta, parlo anche di noi pastori della chiesa universale. Poi se le parole e i documenti non sono accompagnati dalle azioni, non hanno nessun valore.

