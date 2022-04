Francia 2022, chi sono gli altri 10 candidati alle presidenziali

Questo il profilo dei 10 candidati che si presentano - oltre ai favoriti Emmanuel Macron e Marine Le Pen - al primo turno delle presidenziali 2022 in Francia.

* JEAN-LUC MÉLENCHON - 70 anni, terze presidenziali e terzo posto nei sondaggi per il leader de La France Insoumise. Il tribuno della sinistra populista promette una VI Repubblica più parlamentare e meno presidenziale, blocco dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari primari, salario minimo a 1.400 euro. Arduo il tentativo di quelli che, nella gauche, vogliono far convergere su di lui il voto utile.

* ERIC ZEMMOUR - 63 anni, ex editorialista di Le Figaro, prima campagna elettorale per il fondatore di 'Reconquete!', che difende le tesi complottiste della "grande sostituzione", promette "zero immigrazione" e divieto del velo islamico in pubblico. Impennata all'inizio, poi la guerra e le sue dichiarazioni filorusse e contro i rifugiati ucraini lo hanno fatto scivolare sotto al 10% nei sondaggi.

* VALÉRIE PÉCRESSE - 54 anni, ex ministra del Bilancio con Sarkozy, presidente della regione Ile-de-France, ha vinto le primarie dei Républicains battendo Eric Ciotti ed è diventata la prima donna candidata della destra neogollista. Un comizio allo Zenith di Parigi, nel pieno della campagna elettorale, l'ha inchiodata ai suoi limiti di personalità e comunicazione facendola precipitare sotto il 10%. Nel programma: aumento del3% dei salari, quote per l'immigrazione, tutto sul nucleare per raggiungere lo zero-carbone.

* YANNICK JADOT - 54 anni, prime presidenziali per il candidato EELV (Europe, Ecologie, Les Verts). Ex Greenpeace, ha portato i Verdi al 13,5% alle Europee del 2019. Nel programma: divieto di caccia nei week-end e nelle vacanze scolastiche, bonus energia di 400 euro, ristrutturazione termica sovvenzionata per i meno agiati. Non oltre il 4% nei sondaggi, deludentissimi.

* ANNE HIDALGO - Socialista, 62 anni, la sindaca rieletta dai parigini al suo primo tentativo su scala nazionale ha clamorosamente fallito malgrado una campagna capillare sul terreno: i sondaggi la danno attorno al 2%. Nel suo programma, aumento del salario minimo, rivalutazione degli stipendi, rinnovamento energetico degli edifici, referendum di iniziativa cittadina.

* NICOLAS DUPONT-AIGNAN - 61 anni, terze presidenziali per il sovranista di estrema destra che nel 2017 aveva ottenuto il 4,7%sostenendo poi Marine Le Pen al secondo turno. Nel programma, soppressione dello ius soli, comunità di nazioni al posto dell'Unione europea, tetto all'immigrazione, bagno penale alle isole Kerguelen per i jihadisti.

* FABIEN ROUSSEL - 52 anni, ex giornalista, prima volta alle presidenziali per il segretario nazionale del PCF, il Partito comunista francese che, a differenza delle ultime due elezioni,ha scelto di non sostenere Mélenchon. Nel programma: salario minimo a 1.900 euro, patrimoniale triplicata, nazionalizzazione dell'energia elettrica. I sondaggi lo danno al 3%.

* JEAN LASSALLE - 66 anni, è il candidato del partito 'Resistons!'. 1,21% nel 2017, sondaggi fra il 2 e il 3%. E' il paladino delle campagne, degli agricoltori e degli allevatori. Predica la redistribuzione della PAC in favore dei contadini che rispettano le campagne e gli animali.

* PHILIPPE POUTOU - 55 anni, ex operaio e sindacalista, terza volta alle presidenziali per il Nuovo partito anticapitalista, viene da un 1,15% nel 2012 e un 1,09% nel 2017. Predica l'abbandono del capitalismo, l'esproprio dell'industria farmaceutica, polizia disarmata e fine del nucleare.

* NATHALIE ARTHAUD - 52 anni, insegnante, succede ad Arlette Laguiller alla guida di Force Ouvrière, il partito che si definisce come "comunista rivoluzionario" e fondato sulla "lotta dei lavoratori". Lutte Ouvrière dal 2012 ha realizzato score alle presidenziali fra lo 0,56% e lo 0,64%. Nel programma: nessuno stipendio, sussidio o pensione deve essere inferiore a 2.000 euro mensili.