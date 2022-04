Macron: "Altri cinque anni all'Eliseo per sconfiggere tutti gli estremismi"

A due giorni dal primo turno delle presidenziali francesi (domenica 10 aprile, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 24) e con il silenzio elettorale alle porte, il presidente in carica Emmanuel Macron continua a ripetere che la sua eventuale riconferma sarà importante perchè con “altri 5 anni all'Eliseo sarà possibile sconfiggere tutti gli estremismi”. Concetto ribadito di nuovo in una intervista al quotidiano ‘La Repubblica’.

"In questi cinque anni siamo riusciti ad affrontare alcuni dei temi - disoccupazione, lavoro, deindustrializzazione - sui quali ho avuto un chiaro mandato dai francesi", ma "nel campo dell'immigrazione, i risultati sono

insufficienti" anche se "abbiamo rafforzato la protezione delle frontiere e inasprito le condizioni per l'ingresso nel nostro territorio in un contesto in cui i flussi sono notevolmente aumentati in seguito al deterioramento del contesto internazionale" - ha detto Macron - "Su questo è nata un'ansia: non sono riuscito a calmarla e ha alimentato molto i partiti estremisti, ma il nostro Paese non è sommerso" e "'l'immigrazione zero' non è né realistica, né auspicabile". Ed ha poi sottolineato come "il progetto" che propone "rafforzerà la lotta contro l'immigrazione illegale e faciliterà il ritorno degli stranieri senza permesso di soggiorno al loro Paese d'origine".

"I fondamenti attuali dell'estrema destra - afferma - sono sempre gli stessi: attacchi e rifiuto della Repubblica, una base di antisemitismo - se non rivendicato, almeno coltivato - una xenofobia molto chiara e un desiderio di ultra-conservatorismo". "Credo profondamente che si risponda alle ansie con misure concrete ed efficaci. Se vogliamo farlo in modo chiaro, non dobbiamo ricreare la Quarta Repubblica nella Quinta Repubblica. Sono - dice - a favore dell'unità, della riunione e della chiarezza".

"Chiedo la fiducia dei nostri compatrioti perché ho acquisito esperienza nelle crisi, esperienza internazionale, e ho anche imparato dai miei stessi errori - sottolinea- Ho ancora un'energia intatta, che mi permette di fare le cose in modo più chiaro e deciso di cinque anni fa". "Non ho mai sottovalutato le nostre difficoltà - prosegue - grandi disordini colpiscono tutte le società. Ma, grazie ai nostri valori, siamo tra i meglio attrezzati per affrontarli". Macron dice di volersi dedicare "a progetti essenziali".

E sull'Ucraina sottolinea come "quello che sta succedendo a Bucha" sia "un massacro insopportabile", come sia "molto verosimile che lì sia stato commesso un crimine di guerra". "I responsabili ne dovranno rispondere davanti alla giustizia internazionale e alla storia. Non resteremo indifferenti - conclude - Sono a favore di una nuova serie di sanzioni europee contro la Russia per porre fine a questi abusi. E sono profondamente disgustato dal fatto che i candidati presidenziali stiano minimizzando questo problema. Equivale a uccidere queste persone innocenti una seconda volta".

Le Pen: “Prima donna all'Eliseo sarebbe finalmente un cambiamento”

''Vi scongiuro di andare a votare''. Lo ha detto Marine Le Pen nel suo ultimo comizio elettorale - che si è tenuto ieri - in vista del primo turno delle elezioni presidenziali di domenica. '

'Con solennità, con insistenza, con molto benevola insistenza, vi prego di andare a votare'', ha dichiarato, aggiungendo che "nessun risultato è certo finché non voti". "Una donna all'Eliseo sarebbe finalmente un cambiamento, un primo cambiamento", ha esordito - a Perpignan - la candidata nazionalista sottolineando che queste presidenziali saranno determinanti per il futuro del Paese. "Macron - ha poi affermato la leader del Rassemblement National - ha fallito come capo dello Stato" e con la vicenda McKinsey "ha mostrato tutto il suo disprezzo e, forse, anche la sua mancanza di fiducia verso milioni di dipendenti pubblici. A loro - ha aggiunto Le Pen - esprimo tutta la mia fiducia e dico che il paese ha bisogno di loro".

Inoltre, "Macron ha incoraggiato la speculazione, mentre io incoraggerò la trasmissione fra le generazioni". Le Pen ha quindi affrontato il problema della sicurezza e la questione dell'immigrazione. "Abbiamo quartieri interi e anche città intere che non sono più sotto l'autorità della Repubblica, basta con la legge dei capi bande e degli islamisti! Ma anche basta alla legge della Finanza". E per quanto riguarda l'immigrazione, "con me - ha assicurato Le Pen - diventerà francese solo chi lo merita. Spetterà ai francesi decidere chi entra e chi può restare nel Paese e a nessun altro".

Zemmour ai giovani: “Ribellatevi a Macron”

Anche Eric Zemmour ha concluso ieri il suo ciclo di comizi, rivolgendosi ai giovani, invitandoli alla "ribellione contro Emmanuel Macron". Nella sala piena dell'arena 'Dome de Paris', Zemmour ha affermato che negli ultimi anni “ai giovani è stata rubata la libertà”. Il leader di Reconquete si è detto certo "di avere il sostegno della gioventù francese, fin dall'inizio". "Gli altri candidati pensano basti parlare di precarietà giovanile per sedurvi. Io ho capito che bisogna rivolgersi alla fiamma che è in voi e so che questa fiamma la porterete ovunque", ha aggiunto il polemista, parlando poi di scuola, di sicurezza e di ecologia, quest'ultimo tema chiave per le nuove generazioni. Poi parlando della Le Pen attacca: “Si sottomette intellettualmente e quindi politicamente alla sinistra. Ecco perché adesso quello demonizzato sono io”.

Le Figaro, astensione pesa su elezioni

Con l'approssimarsi delle presidenziali in Francia, dove si vota domenica per il primo turno, Le Figaro continua a dedicare la sua attenzione alle elezioni, anche oggi in apertura. "L'astensione può cambiare tutto?", si chiede il titolo di un articolo che descrive il "nervosismo" crescente negli staff dei candidati per "l'ipotesi di un'affluenza storicamente bassa e suscettibile di mutare i rapporti di forza". Nel suo editoriale, il quotidiano lamenta la "malattia astensionista" che ha colpito l'elettorato francese: tutti i sondaggi prevedono che domenica l'astensione "sarà il primo partito", con la crescita di un fenomeno in atto da tempo visto che "nessuna

delle quattro consultazioni intermedie di questo quinquennio (europee, comunali, regionali, dipartimentali) ha registrato una partecipazione superiore al 50%", nota il giornale, che parla di "una democrazia stanca" perché "a forza di non mantenere le promesse e di non riconoscere le proprie responsabilità, i politici hanno perso l'attenzione dei loro elettori, che pensano che il loro voto sia inutile". Il titolo sull'Ucraina, a centro pagina, è per l'impegno di "soldati, medici, soccorritori francesi a fianco degli ucraini".