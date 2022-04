Francia, accusa di appropriazione indebita di fondi Ue per Marine Le Pen

Marine Le Pen è accusata di appropriazione indebita di fondi europei: L'accusa arriva da un rapporto dell'ufficio anti-frodi della Ue, datato 11 marzo, che è stato consegnato ufficialmente alla procura di Parigi.

La notizia è stata confermata oggi all'agenzia di stampa tedesca Dpa dalla procura parigina, precisando che attualmente sta esaminando il dossier.

Ieri il sito di giornalismo investigativo Mediapart ha pubblicato parte del rapporto sulla leader dell'estrema destra francese che domenica prossima sfiderà il presidente Emmanuel Macron nel ballottaggio per le presidenziali. Nel documento pubblicato viene evidenziato che Marine Le Pen si sarebbe appropriata in modo indebito di quasi 137mila euro negli anni in cui è stata europarlamentare tra il 2004 e il 207.

L'avvocato di Le Pen, Rodolphe Bosselut, citato da Mediapart, nega ogni accusa contro la candidata presidenziale che si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro ex collaboratori che potrebbero essersi appropriati dei fondi senza che lei ne fosse a conoscenza.

Inoltre Bosselut, accusa l'Olaf, l'ufficio europeo antifrode dell'Unione europea, di non essere un'agenzia indipendente, sottolineando la tempistica della pubblicazione del rapporto poco prima del ballottaggio per le presidenziali.

Secondo il rapporto pubblicato da Mediapart, l'inchiesta per appropriazione indebita coinvolgerebbe anche il padre di Le Pen, Jean-Marie, fondatore del Front National da lei poi rinominato Rassemblement National, il suo ex partner Louis Aliot e l'ex vice presidente del partito Bruno Gollnisch. Insieme si sarebbero appropriati di 486mila euro. Louis Aliot, ora sindaco di Perpignan, ha negato a sua volta ogni accusa in una dichiarazione rilasciata oggi a Franceinfo.