Francia: giornata di silenzio elettorale, domani le presidenziali

Giornata di silenzio elettorale oggi in Francia, vigilia del primo turno delle elezioni presidenziali. Ai risultati guarda, con il fiato sospeso, tutta l'Europa, dal momento che gli ultimi sondaggi resi noti ieri sera danno Emmanuel Macron, presidente uscente, testa a testa con Marine Le Pen.

Sono 48,7 milioni gli aventi diritto al voto che domani dovranno scegliere tra 12 candidati. Gli istituti demoscopici danno, per il primo turno, Macron al 26% e Le Pen al 25%, mentre il ballottaggio è in calendario il 24 aprile.

Intanto, i primi elettori francesi hanno cominciato ad affluire alle urne nei Territori d'oltremare e all'estero, mentre i seggi per la popolazione residente nella Francia metropolitana si apriranno domani alle ore 8. Nel dettaglio, le urne sono state aperte alle ore 8 locali (mezzogiorno a Parigi) a St-Pierre-et-Miquelon, poi in Guyana, Martinica, Guadelupe, Saint-Martin e Saint-Barthe'lemy. Quindi (alle ore 20 di Parigi) comincia il voto in Polinesia, Wallis e Futuna e Nuova Caledonia. Nell'Oceano indiano, a La Réunion si voterà a partire dalle ore 6 di Parigi di domattina e a Mayotte dalle ore 7.

Per quanto riguarda i francesi all'estero, da segnalare la singolare condizione di quelli dimoranti a Shanghai, che causa lockdown sanitario della megalopoli cinese non potranno votare.