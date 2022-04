Sui social le tracce di Frank James, il sospetto attentatore della metropolitana di New York

La persona che la polizia di New York sta cercando dopo la sparatoria di martedì scorso avvenuta in metropolitana a Brooklyn è un uomo di 62 anni e si chiama Frank James. Come tutti, nell’era dei social, ha lasciato la sua traccia nel web e più precisamente un canale youtube con il nickname di “Prophet of Truth 88”, che adesso è stato chiuso ma che alcuni media americani hanno fatto in tempo ad esplorare.

Lo ha fatto ad esempio Gerrard Kaonga di Newsweek. Nel suo articolo apprendiamo che i video di Frank James spesso predicono una guerra razziale. E fa anche fatto e dichiarazioni sprezzanti contro quelli che lui chima: “neri , bianchi, ebrei e messicani”. Nel suo ultimo video caricato l'11 aprile 2022, James afferma di “aver passato molte cose nella sua vita e di aver voluto vedere le persone morire”.

in un video intitolato "Domesticated Averages" dice "Non dimentichiamo che ho passato un sacco di guai in cui posso dire che volevo uccidere le persone. Volevo vedere le persone morire, immediatamente, davanti alla mia fottuta faccia. Ma ho pensato al fatto che non voglio andare in nessun fottuto carcere. Non sono fatto per nessuna prigione, semplicemente non lo sono”

In un video intitolato "Nato in un manicomio ", James inveisce davanti alla telecamera e afferma che “I bianchi guardano i neri come schiavi e non dovrebbero mescolarsi insieme. Dico questo al negro americano e continuo a dirti la stessa cosa, i bianchi e i neri, come ci chiamiamo noi stessi, non dovrebbero avere alcun contatto tra loro. Loro non la vedono in questo modo, odiano le tue fottute viscere. Questo perché sanno che il tuo legittimo posto è quello di schiavo in questo paese".

Youtube non è l’unico social usato da Frank James, l'uomo è molto attivo anche su Facebook con il nick Profitofdoom008. Anche su questo social usa termini e tematiche orientate allo scontro sociale. L’appartenenza ad un gruppo etnico o razziale appare determinante nella sua valutazione degli individui o comunque del loro ruolo nella società. Spesso allude a risolvere screzi personali con altri individui con la violenza. In un video intitolato "Loro odiano l'ebreo" dice: “Anche se non sono arrabbiato con lui mi piacerebbe comunque sparargli in faccia, mi piacerebbe comunque fargli esplodere il cervello, solo per il bene dei vecchi tempi”.

Sempre su Newsweek leggiamo che In alcuni video Frank James dichiara di essere seguito da una delle cliniche di salute mentale di New York (Behavioral Health), ma di esserne uscito con più problemi di quando era entrato.

In un altro video caricato a marzo, James afferma di soffrire di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e di aver iniziato ad avere pensieri negativi. "Sto tornando nella zona di pericolo, per così dire, e sto avendo molti pensieri negativi. Perché soffro di un grave caso di disturbo da stress post-traumatico dopo tutto quello che ho passato nel corso degli anni. Mi ha fatto pensare a quanto siano incasinate le persone".

Quello che ne esce sembra comunque il profilo di una persona arrabbiata già da molto tempo.