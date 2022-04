Fuori i russi da Wimbledon. Djokovic: folle. Svitolina: devono condannare l'invasione

Una decisione "ingiusta" secondo l'ATP. Addirittura "folle" nella disapprovazione di Novak Djokovic. Continua a far discutere l'esclusione dalla prossima edizione di Wimbledon dei tennisti russi e bielorussi.

La tennista ucraina Elina Svitolina, numero 3 al mondo, fa invece dei distinguo: dovrebbero essere riammessi in tabellone solo coloro che decidessero di schierarsi apertamente contro la guerra in Ucraina: "Non vogliamo che siano tutti esclusi. Se i giocatori non criticano pubblicamente il governo russo, è giusto non farli giocare. Vogliamo che facciano sentire la loro voce, che si schierino con il governo russo o con il resto del mondo. Questo per me è il punto centrale. Chi è contro questa invasione deve dirlo".

Se diversi tennisti russi, come il n.2 del mondo Daniil Medvedev o Andrey Rublev, si sono già espressi contro la guerra, nessuno finora ha voluto, o potuto, spingersi oltre, criticando l'intervento militare voluto dal Cremlino.

Il più netto è Novak Djokovic, secondo il quale la decisione di Wimbledon è "folle, perché i tennisti non c'entrano nulla": "Condannerò sempre la guerra. Non la sosterrò mai, essendo io stesso figlio della guerra - - ha aggiunto il campione serbo -, ed essendo cresciuto durante i conflitti civili che hanno seguito il crollo della Jugoslavia. Ma quando il governo interferisce con lo sport, il risultato non è mai buono".