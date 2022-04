Giocattoli-bomba, ecco le nuove atrocità lasciate dai militari russi: Kiev posta le foto

Giocattoli imbottiti di esplosivi, nuove frontiere dell'orrore. Insieme alle atrocità delle fosse comuni e delle torture, i soldati russi in ritirata dalle città dell'Ucraina occidentale e settentrionale hanno lasciato anche nuovi strumenti di morte, nascosti per colpire i soggetti più indifesi: i bambini.

Nel suo messaggio, Gerashchenko elenca quindi le norme di comportamento da adottare in caso di ritrovamento di oggetti sospetti : prima di tutto, allontanarsi e avvisare eventuali passanti del pericolo, quindi avvertire le autorità, oltre a non usare telefoni cellulari nelle vicinanze, che potrebbero innescare l'esplosivo.

Che i villaggi per settimane sotto il controllo russo alla periferia di Kiev fossero stati disseminati di mine antiuomo, del resto, era già stato denunciato dai responsabili ucraini, che hanno quindi invitato la popolazione ad attendere un via libera ufficiale prima di tornare nelle loro case. E secondo altre accuse, alcuni ordigni sono stati persino nascosti dentro i cadaveri, in un osceno tentativo di colpire gli sforzi per dare sepoltura ai corpi abbandonati.