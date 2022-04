La giornalista russa licenziata dopo protesta anti-guerra in TV è stata assunta dal quotidiano Welt

Marina Ovsiannikova, la ex dipendente della TV russa Channel One che ha inscenato un'azione contro la guerra in diretta televisiva, è diventata corrispondente freelance per il quotidiano tedesco Die Welt e il canale televisivo Welt. Lo ha annunciato la casa editrice Axel Springer. Il comunicato stampa afferma che la giornalista sarà basata in Ucraina e in Russia.

Ulf Poshardt, il redattore capo del Welt Group, ha osservato che la Ovsiannikova "in un momento critico ha avuto il coraggio di presentare agli spettatori russi una visione pura della realtà", proteggendo così "una parte essenziale dell'etica giornalistica". Marina Ovsiannikova ha fatto notare che considera suo dovere giornalistico "difendere la libertà", per la quale gli ucraini stanno ora combattendo.

La giornalista russa ha fatto irruzione nello studio di Channel One, mentre era in onda il maggior TG del canale, con un poster contro la guerra, che diceva: “Non credere alla propaganda. Qui vi mentono". Successivamente, la direzione del canale l'ha accusata di "tradimento".

Contro la giornalista è stato redatto un protocollo sullo "screditamento" delle Forze Armate russe ed è stata multata per circa 300 euro. Viacheslav Volodin, il presidente della Duma, commentando la notizia, ha proposto di privare della cittadinanza russa i soggetti che “si comportano da infami, da traditori”.