Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, luci blu sugli edifici delle istituzioni

Un fascio di luce blu illumina le facciate dei principali edifici istituzionali della Repubblica, a ricordare che domani si celebra la 14ma giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, una ricorrenza annuale volta a mantenere alta l'attenzione, e la sensibilità nel paese sul dramma che investe la vita di tante famiglie e persone (secondo l'Istituto superiore di sanità 1 bambino su 77 in Italia è affetto da autismo), e per richiamare l'attenzione sui diritti delle persone e le risposte che la società e le istituzioni stesse possono dare per migliorare la loro condizione. Anche quest'anno, la presidenza della Repubblica aderisce all'evento mondiale - istituito dall'Assemblea delle Nazioni Unite - illuminando di blu la fontana dei Dioscuri, al centro della piazza del Quirinale, a Roma: dal tramonto alle 2.30 della notte, e così domani (iniziativa che si svolge in collaborazione con la Rai). Al Senato invece sarà illuminata di blu l'intera facciata di palazzo Madama, così come alla Camera dei deputati: il blu intenso - colore della speranza - verrà proiettato su tutta Montecitorio, come su monumenti e palazzi di tutta Italia e nel mondo.

Twitter @camera La facciata di Palazzo Montecitorio si tinge di blu nelle prime due notti di aprile, insieme ai palazzi di tutto il mondo, in segno di adesione alla Giornata della consapevolezza sull'autismo

Blu, anche il palazzo del ministero dell'Istruzione, che ha inviato una circolare a tutti gli istituti, "invitando a momenti di condivisione del tema nelle scuole", il tema di "una scuola più inclusiva, per tutti e di tutti", perché è proprio nel percorso scolastico che i ragazzi affetti da questa patologia incontrano altri studenti, interagiscono e si formano per affrontare l'età adulta: con appunto "consapevolezza" nell'essere come tutti gli altri nei desideri, la volontà di crescere e di migliorarsi nelle relazioni sociali, e di sentirsi "compiuti" come persone. Scuola come laboratorio di crescita relazionale ed affettiva, che completa - se inclusiva - il cerchio del nucleo familiare e genitoriale che accoglie e fa sentire importante un bambino che rientra nello spettro autistico. "La nostra scuola ha una grande tradizione di inclusione – così in una nota a tutti gli istituti d'Italia del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi – ma la Giornata del 2 Aprile ci ricorda, che l'impegno per garantire i diritti di ogni bambina e di ogni bambino non deve fermarsi mai: la scuola è il battito della comunità: se costruiamo insieme una scuola accogliente poniamo le basi per una società di pari opportunità". Gli istituti scolastici sono stati invitati a organizzare nei prossimi giorni eventi di sensibilizzazione anche in collaborazione con le associazioni delle persone con autismo e dei loro familiari, e con le associazioni scientifiche di settore, stimolando un dialogo educativo e richiamando l'attenzione sui diritti di ogni persona.

Pixabay Un bambino che gioca in casa

Secondo l'Iss, l'Istituto superiore di sanità, "in Italia si stima che 1 bambino su 77 - tra i sette ed i nove anni - abbia una diagnosi di disturbo dello spettro autistico: le diagnosi sono attualmente in aumento, grazie a una maggiore formazione dei medici ed alle modifiche dei criteri diagnostici". Si stima che il disturbo "interessi i maschi 4 volte più delle femmine". Cos'è l'autismo

Con il termine "disturbo dello spettro autistico", viene indicato un eterogeneo gruppo di condizioni caratterizzate principalmente dalla "compromissione della comunicazione e dell'interazione sociale", oltre che dalla presenza di modelli di "comportamento, interessi o attività ristretti". In questo range, cioè "spettro", ci sono molti gradi di complessità - ed in alcuni casi di gravità - crescenti, che vanno da un livello minimo (cosiddetto ad "alto funzionamento"), dove con un approccio multidisciplinare ed una società nel complesso inclusiva, il bambino o ragazzo non ha quasi nessuna difficoltà nell'integrarsi e condurre una vita normale come tutti gli altri coetanei, fino ad un grado invece di gravità alta, dove il bambino necessita oltre che di interventi psicoterapici e multidisciplinari (a volte anche farmacologici), di un "accompagnamento" di genitori e familiari che lo seguiranno quasi per tutta la vita. Come riconoscerlo: affidarsi ai medici D'improvviso, tuo figlio si chiude in se stesso, si isola. Oppure tende essere molto ripetitivo: lo stesso gesto, le stesse abitudini, routine, che se un genitore cerca di interrompere - magari per un imprevisto che può capitare - provocano irritazione nel bambino, o rabbia, in taluni casi: vero e proprio panico. Sono alcuni dei sintomi, universalmente riconosciuti nei manuali medici come riconducibili ad una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Attenzione: anche se non sempre, a volte sintomi simili corrispondono però a problematiche molto diverse. Alcuni comportamenti infatti, possono essere legati semplicemente a stress od ad eventi che fanno "assomigliare" alcuni bambini a chi soffre di questa patologia. I primi segnali - per i quali fondamentale è rivolgersi al proprio medico di famiglia e poi alle Asl competenti per avere una corretta diagnosi, che in alcuni casi conferma in altri esclude lo spettro autistico - sono tendenza all'isolamento, a volte disturbi del linguaggio e nella sfera della comunicazione.

