Giornata mondiale della Terra: è il momento di agire per salvare il Pianeta

Cambiamenti climatici, inquinamento, disastri ambientali. E' contro questi pericoli che si accende il faro dell'attenzione per indicare le azioni urgenti che devono essere messe in atto per garantire la sostenibilità ambientale. Le nemiche del pianeta sono infatti soprattutto le emissioni di CO2 , che contribuiscono a far aumentare i livelli di surriscaldamento globale, alterando gli equilibri dell'ecosistema.

Il 22 aprile tutto il mondo celebra l 'Earth day , la Giornata mondiale della Terra . La più grande manifestazione ambientale del Pianeta, un momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare il globo e la sua salvaguardia.

L'Italia, aggiunge il Wwf, è il Paese europeo che presenta il più alto numero di specie (ha circa la metà di quelle vegetali e circa un terzo di quelle animali attualmente presenti in Europa). In base alla "check list" del ministero della Transizione Ecologica, il nostro Paese ospita 57.468 specie animali, di cui 4.777 (8,6%) si possono considerare endemiche e quasi 12mila specie vegetali. Dalla metà del secolo scorso la biodiversità in Italia ha subito una fortissima riduzione, in particolare a causa del consumo del suolo, ricorda la ong.

"Un milione di specie sono a rischio estinzione, stiamo bruciando la ricchezza della vita sul nostro pianeta" e "a causa di incendi e deforestazione parte della foresta amazzonica emette più Co2 di quanta ne riesca ad assorbire". È l'allarme del Wwf che presenta il documento sulla " Giornata mondiale della Terra 2022 " in cui evidenzia che "il 75% della superficie terrestre non coperta da ghiaccio è già stata significativamente alterata, la maggior parte degli oceani è inquinata e più dell'85% delle zone umide è andata perduta".

Uno dei principali promotori della giornata fu il senatore Gaylord Nelson che in occasione del disastro di Santa Barbara affermò: "Tutte le persone, a prescindere da etnia, sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile". Il 22 aprile del 1970, 20 milioni di cittadini americani, rispondendo al suo appello, si mobilitarono in una storica manifestazione a difesa del nostro pianeta.

L'attivista statunitese John McConnell , fondatore di The Earth Society Foundation e scomparso nel 2012, propose, nell'ottobre del 1969. durante la Conferenza dell'UNESCO a San Francisco, una giornata per celebrare la vita e la bellezza della Terra e per promuovere la pace.

L'istituzione dell'Earth day risale al 1969 in seguito al disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo dell'Union Oil a largo di Santa Barbara in California.

1 miliardo di bambine e bambini a rischio a causa della crisi climatica

Fare correttamente la raccolta differenziata, evitare lo spreco dell'acqua chiudendo il rubinetto mentre ci laviamo i denti o scongiurare quello alimentare (in Italia, infatti, ogni persona butta via 30kg di cibo l'anno), riciclare laddove possibile per il bene dell'ambiente e del portafogli.

Sono queste le buone pratiche illustrate, in un video, al creator e youtuber Pika Palindromo da un bambino che sembra saperne molto più di lui. Il video è stato diffuso da Save the Children in occasione della Giornata Mondiale della Terra. L'obiettivo è quello di mettere in luce comportamenti e piccoli gesti da compiere per contrastare il cambiamento climatico e per garantire un futuro alla nostra Terra anche attraverso un uso consapevole delle risorse ambientali.

Buone pratiche che, come illustra ironicamente il video, possono essere insegnate agli adulti anche dai più piccoli, ormai consapevoli che proteggere il Pianeta significhi proteggere il proprio futuro. Proprio di futuro parla l'organizzazione quando sottolinea come già oggi 1 miliardo di bambine e bambini siano a rischio a causa della crisi climatica, e di come i piccoli nati nel 2020 saranno esposti ad ondate di calore eccessivo in media sette volte di più rispetto ai loro nonni e saranno colpiti 2,6 volte in più dalla siccità, 2,8 volte in più dalle inondazioni dei fiumi, quasi 3 volte in più dalla perdita dei raccolti agricoli e dal doppio degli incendi devastanti.

"La crisi climatica per i più piccoli e vulnerabili si traduce in una crisi di diritti. L'impatto del cambiamento climatico, infatti, può impedire a bambine e bambini l'accesso al cibo, all'acqua, all'assistenza sanitaria e all'istruzione, mettendo a forte rischio le loro vite e il loro futuro. Ma le nuove generazioni hanno dimostrato di essere sempre più consapevoli del proprio ruolo e dell'urgenza di agire per salvare il Pianeta, attraverso il movimento Fridays for future, per esempio. Abbiamo il dovere di ascoltarli e di renderli partecipi di decisioni che riguardano il loro futuro e sicuramente possiamo imparare tanto da loro" ha dichiarato Filippo Ungaro, direttore Comunicazione di Save the Children.