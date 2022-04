Giustizia: primo ok alla Camera con 328 sì alla legge sul riordino giudiziario e Csm, Iv si astiene

La Camera ha approvato con 328 voti a favore, 41 contrari e 25 astensioni il ddl delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, che contiene le norme per la riorganizzazione, l'eleggibilità, il ricollocamento in ruolo dei magistrati e per il funzionamento del Csm. Il provvedimento passa ora al Senato.

Primo via libera alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm, senza i deputati di Italia viva che, come già preannunciato e come già avvenuto in commissione, si sono astenuti. La riforma passa ora all'esame del Senato. Hanno votato a favore Pd, M5s, Leu, Lega, Forza Italia, Coraggio Italia, Azione-Più Europa e NcI. Hanno votato contro FdI e Alternativa. Si sono astenuti Iv e Europa verde.

Cartabia: “Riforma migliore possibile”

"Siamo a un passaggio importante. Io ho ascoltato con molta attenzione tutte le osservazioni che sono state fatte e credo comunque che in questo passaggio abbiamo proposto la riforma migliore possibile, ben consapevoli che, come in ogni riforma, tutto è perfettibile. Ringrazio tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione per il contributo offerto". Lo ha affermato in aula alla Camera il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, poco prima del voto sulla legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm.