Carol Maltesi, gli amici organizzano raccolta fondi per aiutare il figlio rimasto senza la mamma

Inizialmente determinanti nell'individuazione dell'assassino di Carol, ora vogliono aiutare il suo bambino. Sono due ragazzi di Milano, Juan Caravella e la sua compagna Ginevra, che insieme all'artista Shade, hanno lanciato lanciato una campagna fondi per aiutare il figlio di sei anni di Carol, che abita nel veronese con il padre.

Un ruolo probabilmente fondamentale nelle indagini

Juan e Ginevra, coppia nella vita e nel lavoro, avevano conosciuto Carol Maltesi solo per un paio di giorni, quando lo scorso settembre avevano girato insieme dei video a Milano. Appena i carabinieri hanno divulgato la descrizione dei tatuaggi di quel corpo trovato a pezzi in alcuni sacchi della spazzatura in un dirupo, hanno subito capito che quella donna era Carol Maltesi. "Siamo stati i primi a far muovere la macchina delle segnalazioni perché - hanno raccontato i due giovani all'Ansa - appena abbiamo letto dei tatuaggi abbiamo capito che era lei e abbiamo anche intuito subito chi poteva essere il colpevole. Ci siamo sentiti in dovere di far qualcosa e abbiamo messo la storia sui nostri social, dove siamo molto seguiti, e abbiamo contattato i carabinieri al numero aperto per le segnalazioni".

"Ci è scattata la lampadina perché lui era sempre attaccato a lei, c'era un rapporto ossessivo da parte sua. E poi - spiegano - ci siamo anche chiesti perché una persona che vive di fianco a te e che vedi tutti i giorni non denuncia la tua scomparsa se non ti sente da due mesi".

Sono stai sempre loro a contattare un'amica comune, la stessa che ha convinto Davide Fontana, reo confesso dell'omicidio della 26enne, a recarsi dai carabinieri per denunciare la scomparsa della giovane. Qui il bancario è caduto in contraddizione, finendo per confessare l'assassinio della giovane madre, che si voleva allontanare da lui.

La raccolta fondi per il piccolo

"Quando i riflettori dei media si spengono - si legge su GoFundme - le vittime collaterali rimangono al buio. In particolare il figlio di Carol, rimasto prematuramente senza la figura materna, oggi ha bisogno di tutti noi e per lui è indirizzata questa raccolta fondi, per il suo futuro, per la sua vita".

La raccolta è stata condivisa sui social anche dal padre della ragazza, Fabio Maltesi, che a sua volta aveva lanciato una richiesta di aiuto economico per i funerali della figlia.