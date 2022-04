Ai dinosauri il colore delle piume serviva anche per comunicare

Questa specie è famosa per la sua bizzarra ed enorme cresta, e gli scienziati hanno scoperto che nella sua parte inferiore si trovavano due diversi tipi di piume: piccoli monofilamenti non ramificati e strutture più grandi e ramificate, simili a quelle delle specie odierne. "Non ce lo aspettavamo affatto", dice la dottoressa Cincotta. “Per decenni i paleontologi hanno discusso se gli pterosauri avessero le piume. Le piume del nostro esemplare chiudono definitivamente quel dibattito in quanto sono ramificate molto chiaramente lungo tutta la loro lunghezza, proprio come gli uccelli di oggi”.

Lo rivela uno studio , pubblicato sulla rivista “ Nature” , condotto dagli scienziati dell'University College Cork, in Irlanda, e dell'Università di Bristol.

Un team internazionale di paleontologi ha scoperto notevoli indizi che gli pterosauri, parenti volanti dei dinosauri, avevano le piume e sarebbero stati in grado di controllarne il colore usando i pigmenti di melanina. Oltre al ruolo importante nella termoregolazione, tale funzione potrebbe essere stata fondamentale anche per comunicare.

Il team ha quindi analizzato le piume con il microscopio elettronico trovando diversi tipi di melanosomi, granuli del pigmento melanina. Questo dato, precisano gli scienziati, suggerisce che lo scopo dei melanosomi fosse quello di fornire colore alle piume. Nel loro insieme, continuano gli specialisti, questi risultati indicano che, sebbene queste piume potrebbero non essere state utilizzate per il volo, potrebbero aver avuto un ruolo come forma di comunicazione visiva.

Inaspettatamente, infatti, il nuovo studio mostra che diversi tipi di piume avevano melanosomi con forme diverse. “Negli uccelli di oggi, il colore delle piume è fortemente legato alla forma del melanosoma”, dice la professoressa McNamara. “Dato che le piume di pterosauro avevano melanosomi di diverse forme, questi animali dovevano avere un meccanismo genetico per controllare il colore delle loro piume. Questa caratteristica è essenziale per la modulazione del colore e mostra che la colorazione era una caratteristica fondamentale anche delle primissime piume".

Le varie specie di Tupandactylus avevano creste di forma diversa, e su ciascuna sono state trovate grandi macchie irregolari di colore: generalmente vengono interpretate come strumenti di comunicazione. Forse potevano essere utilizzate anche durante i rituali pre-accoppiamento, proprio come alcuni uccelli oggi usano ali e creste colorate per attirare il partner.