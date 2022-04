Gp Australia, la Ferrari conquista la pole position con Leclerc

Charles Leclerc ha conquistato la pole del Gp di Australia, terza gara del mondiale. Il pilota della Ferrari con il tempo di 1'17'868 ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen +286 millesimi) e Sergio Perez (+372 millesimi). Solo nona l'altra Ferrari con Carlos Sainz.

La seconda fila è completata dalla McLaren di Lando Norris. Terza fila tutta Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell.

"E' stato un bel giro - ha commentato a fine qualifiche Leclerc -. Qui ho sempre sofferto in passato ma in questo week-end abbiamo lavorato tanto. La pista è bella da guidare. Le Red Bull sono molto veloci ma siamo rimasti sorpresi dal nostro passo in qualifica".

Toni esattamente opposti per Sainz: "Oggi ero in lotta per la pole come nelle altre gare. Abbiamo preso la bandiera rossa quando stavo facendo il giro. Poi abbiamo avuto un problema nell'avviatore della macchina e siamo andati in pista con qualche minuto di ritardo. Non sono riuscito a scaldare le gomme ed è stato un disastro perché non abbiamo fatto nemmeno un giro pulito".

Soddisfatto ma non troppo invece il campione del mondo Max Verstappen: "Non mi sento bene. Finora in tutto il weekend non c'è stato un giro in cui in macchina ho sentito vera fiducia nella vettura. Ho sofferto un po'. Il secondo posto è comunque un buon risultato, ma non mi sono sentito alla grande".