Gp Emilia-Romagna, Verstappen vince la gara Sprint davanti a Leclerc e Perez

La prima Sprint Race dell'anno, disputata sul tracciato di Imola e valida per decidere la griglia di partenza del GP dell'Emilia Romagna, la vince Max Verstappen che guadagna così 8 punti mondiali e scavalca Lewis Hamilton rosicchiando un punto a Charles Leclerc, 2° al traguardo con la Ferrari davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez. Una mini gara che ha visto il monegasco bruciare il rivale in partenza, salvo poi venire superato al penultimo giro.

"Partiremo dalla prima fila, domani sarà la gara principale e dobbiamo essere pronti. Abbiamo un po' faticato con le gomme, il passo era buono ma abbiamo perso la posizione alla fine. Dobbiamo lavorare duro per rimontare in gara", le parole di Leclerc, concentrato sul bersaglio grosso piuttosto che sulla Sprint Race che gli ha comunque permesso di guadagnare 7 punti rimanendo saldamente in testa al mondiale. Chi ha saputo approfittare al meglio della situazione è stato Carlo Sainz che, scattato dalle retrovie, ha chiuso al 4° posto portando a casa 5 punti iridati che gli valgono il secondo posto nel mondiale piloti: "Oggi non potevo fare di più, essere 4° mi mette in lotta per domani. Siamo in due contro due; sull'asciutto la Red Bull è più veloce, ma noi ci proveremo", ha detto lo spagnolo, pronto ad un'altra gara in rimonta.

Una Ferrari, quella di Imola, meno spumeggiante rispetto all'Australia ma che si giocherà la vittoria con le due Red Bull. "Questo è l'inizio di un percorso, quest'anno ci sono 23 esami e c'è ancora tanta strada da fare. Sarà una gara strategica. In alcune fasi saranno più veloci loro, in altre noi: si giocherà tutto fino all'ultimo giro, è importante avere due macchine davanti. La gara non si giocherà in partenza, sarà una gara lunga; oggi abbiamo capito che le opportunità ci saranno", ha precisato il direttore sportivo della Rossa, Laurent Mekies. Chi non lotterà per la vittoria, invece, saranno le due Mercedes, fuori dalla top ten con entrambi i piloti e in seria difficoltà: a Imola sarà ancora una volta un duello a due in attesa che anche le Freccie d'argento tornino a combattere per le posizioni di vertice.

I tempi della gara

Verstappen ha concluso al primo posto su Red Bull con un tempo di 30:39.567, seguito da Leclerc su Ferrari a 2''975 e poi dal compagno di squadra Perez, partito dalla settima posizione, a 4''721; quarto Sainz dopo una rimonta dal decimo posto, a 17''578.

Quinte e seste le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, rispettivamente a 24''561 e a 27''740. Settimo Valtteri Bottas su Alfa Romeo a 28'133, poi Kevin Magnussen della Haas a 30''712, nono Fernando Alonso su Alpine a 32''278, decimo Mick Schumacher su Haas a 33''773. Ancora più indietro le Mercedes: 11° George Russel, 13° Lewis Hamilton.