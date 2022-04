"Esterno Notte" di Bellocchio a Cannes, Fuortes: "Grande soddisfazione per la Rai"

“Che la serie televisiva ‘Esterno notte’ di Marco Bellocchio sia inserita nella selezione ufficiale del prossimo Festival di Cannes è motivo di grande soddisfazione per la Rai”, ha detto l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, commentando la notizia della partecipazione del lavoro del regista alla rassegna cinematografica di livello internazionale in Francia. “La Rai è da sempre vicina al cinema, alla fiction e agli autori italiani. Aver investito sul progetto di un regista di così alto valore come Marco Bellocchio, grazie a Rai Fiction, si conferma una scelta giusta. La notizia arrivata da Cannes è un altro esempio della considerazione che può avere anche all’estero il servizio pubblico multimediale del nostro Paese. I ringraziamenti dell’Azienda e miei personali al regista e a quanti hanno lavorato per realizzare la serie”, ha affermato Fuortes.

"Sono orgoglioso e felice - ha detto Marco Bellocchio - di essere stato invitato al Festival di Cannes e, ora, tranquillo per non essere in concorso. Poi, alla proiezione, ricominceranno i palpiti: è un altro esame (la vita è tutta un esame o almeno io la vivo un po' così…) che affronterò senza prendere un calmante".

La presenza italiana al Festival di Canne è forte: in gara “Nostalgia” di Mario Martone, con Piefrancesco Favino e Francesco Di Leva, tratto dal romanzo di Ermanno Rea. E poi Valeria Bruni Tedeschi che firma il film francese “Les Amandier”, che racconta il lavoro con il maestro Patrice Chéreau e la scuola di teatro che l'attrice e regista ha frequentato a Parigi negli anni Ottanta.

L'atteso “Esterno notte” di Marco Bellocchio, nella selezione “Cannes Première” è la prima serie del Maestro che presenta la sua versione della storia del rapimento di Aldo Moro, dopo averla già raccontata nel 2003 nel film “Buongiorno notte”, la cui trama era stata liberamente ripresa dal libro del 1998 “Il prigioniero” della ex brigatista Anna Laura Braghetti.

Nella serie, Fabrizio Gifuni interpreta Aldo Moro e, nel cast, ci sono Toni Servillo e Margherita Buy.

La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, a proposito della selezione di Cannes, ha detto: "È un riconoscimento, se mai ce ne fosse ancora bisogno, per un Maestro che il Festival ha sempre amato, e il segno di un'attenzione nei confronti del racconto seriale, che va oltre lo storico perimetro del cinema e riguarda ormai la narrazione audiovisiva come tale. Questa vetrina prestigiosa viene a confermare la qualità di un lavoro che sulla proposta di Bellocchio ha unito Rai Fiction, The Apartment, società del gruppo Fremantle, Kavac Film e Arte France. E mi pare giusto sottolineare come 'Esterno notte' sia una sfida sotto tanti punti di vista, per un' indiscussa autorialità che si mette alla prova su un nuovo formato, per l'originalità con cui Bellocchio torna ad affrontare un passaggio drammatico della storia italiana, per la capacità della fiction di trovare nelle contraddizioni del passato la forza e le ragioni per un presente finalmente diverso”