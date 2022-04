Grandi allestimenti e pubblico al 100% all'Arena di Verona

Torna la grande lirica dell'Arena di Verona Opera Festival che, alla sua 99° edizione, offrirà al pubblico 46 serate di spettacoli grandiosi e straordinarie voci internazionali.

"E' il traghetto che ci porterà alla centesima stagione l'anno prossimo, e segna il ritorno agli spettacoli areniani tradizionali e alla capienza al 100% dell'Arena di Verona che ci è mancata negli ultimi due anni", spiega il Sovrintendente e Direttore Artistico, Cecilia Gasdia.

L'Arena di Verona, nonostante tutte le difficoltà e le limitazioni imposte dalla pandemia, ha sempre proseguito il proprio lavoro, ma adesso, per la prima volta, torna pronta ad ospitare 13mila spettatori a serata.

"Sarà entusiasmante, come lo è stato in questi due anni difficili in cui siamo riusciti a essere l'unico teatro, il più grande al mondo all'aperto, che ha mantenuto aperti i battenti", dice il Sindaco di Verona Federico Sboarina.

A inaugurare la stagione sarà la “Carmen” di Bizet, il prossimo 17 giugno, e a chiuderla la “Turandot” di Puccini. Nel mezzo, titoli come “La Traviata”, “Aida", “Nabucco”, tutti firmati Zeffirelli, e tre serate di gala: “Roberto Bolle &Friends”, i “Carmina Burana” di Orff e Plácido Domingo in “Verdi Opera Night”. Direttore musicale dell'edizione 2022, il M° Marco Armiliato, che salirà sul podio per 24 serate.

"I cast sono straordinari, avremo i più grandi artisti internazionali, come Vittorio Grigolo, il baritono francese Ludovic Tézier, Anna Netrebko, Yusif, Luca Salsi, Francesco Meli, insomma il gotha dell'Opera, ma come sempre anche una grande attenzione ai giovani debuttanti: il 38% dei cast è composto da giovani, molti dei quali non hanno mai cantato all'Arena di Verona", spiega Stefano Trespidi Vice Direttore Artistico della Fondazione.