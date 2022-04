Dalla prossima stagione la serie A femminile di calcio passa al professionismo

“E' una giornata importante, dal 1 luglio inizia il percorso. Oggi siamo la prima federazione in Italia ad avviarlo ed attuarlo”. Il presidente della Figc Gabriele Gravina rivendica con orgoglio il passo compiuto oggi.

Il Consiglio Federale della Figc ha completato oggi le modifiche normative con riferimento al passaggio al professionismo per la Serie A femminile a partire dalla prossima stagione.

"Il processo per il calcio femminile è definitivo, finalmente ci sono le norme che disciplinano l'attività e l'esercizio del professionismo del calcio femminile. C'è stata qualche piccola resistenza della Lega di A che riteneva di proporre un eventuale rinvio ma poi abbiamo raggiunto un accordo perché non si poteva tornare indietro. Quando si delibera qualcosa bisogna essere coerenti''.

Soddisfazione anche dall'Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno: “Con l'approvazione delle nuove norme, avvenuta oggi in Consiglio Federale, abbiamo dato concretezza e una definitiva base giuridica al passaggio al professionismo previsto per il 1 Luglio e, soprattutto, abbiamo portato a compimento un lungo e prezioso lavoro fatto in questi mesi con la divisione calcio femminile, le società, gli uffici federali e tutte le componenti a cui vanno tutti i nostri ringraziamenti”.

“Il 1 Luglio - ha aggiunto Calcagno - sarà l'inizio di una nuova sfida che ci vedrà come sistema impegnati a cogliere tutte le opportunità di questo epocale passaggio, anche per allargare ulteriormente la pratica di questo sport nel nostro Paese”.