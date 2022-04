Gruppo di scout nella bufera di neve in pantaloncini corti

Tre di loro, due ragazze di 18 anni e una ragazza di 17 anni sono state portate all'ospedale di Porretta per una ipotermia severa. Gli scout - con loro anche una accompagnatrice – erano partiti dal Rifugio Montanaro, che si trova in Toscana nel comune di San Marcello Pistoiese, diretti al Rifugio Duca degli Abruzzi nonostante il meteo fosse in peggioramento. Giunti al Passo dello Strofinatoio, chiuso da quella mattina proprio per le avverse condizioni meteo, i giovani sono stati sorpresi da una bufera di neve e costretti a fermarsi per la scarsa visibilità, per il freddo e il timore di finire su dei salti di roccia. Chiesto aiuto al 112, verso le 13 due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni di Corno alle Scale con una unità cinofila e del Monte Cimone, hanno iniziato ad avvicinarsi alla zona indicata mentre due ambulanze del 118, un'automedica e un pulmino si sono recati all'ambulatorio delle Polle.

Il gruppo di Boy Scout, raggiunto dal personale del Soccorso Alpino Emilia Romagna, è stato poi visitato dal medico che ha constatato una severa ipotermia per le 3 ragazze. Gli altri giovani sono stati caricati sul pulmino della Croce Rossa e sui mezzi del Soccorso Alpino e portati presso la sede della Croce Rossa di Lizzano in attesa dei loro genitori.