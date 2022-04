Gazprom interrompe forniture di gas a Bulgaria e Polonia. Von der Leyen: "E' un ricatto"

Non è un mistero che la guerra in Ucraina sia anche una guerra per il gas. Per volontà del Cremlino ora Gazprom, società russa in Europa, interrompe la fornitura del cosìdetto “oro nero” a Polonia e Bulgaria. Lo aveva annunciato ieri. Il fornitore polacco di energia, Pgnig ha confermato l'interruzione da parte del gasdotto Yamal Europe che consegna il metano dalla Russia all'Europa. La stessa sorte toccherebbe alla Bulgaria. Una soluzione che lascia schizzare il prezzo del gas fino al 10% in più.

Secondo il Cremlino l'interruzione della fornitura è la risposta corretta alle sanzioni "atlantiche", lo ha precisato il presidente della Duma Volodin: “Gazprom ha preso la decisione giusta”. E ancora Bulgaria e Polonia potrebbero essere solo i primi due paesi: "Lo stesso dovrebbe essere fatto per quanto riguarda i nostri paesi ostili nei nostri confronti", ha precisato Volodin su Telegram.

Pgnig era stata previdente: nei primi tre mesi di quest'anno ne ha importato più della metà, e ritiene quindi "di potersela cavare" per ora e di poterne reperire altrove: e ricorda, secondo quanto riferisce la Bbc - “Le scorte di stoccaggio di gas sono piene quasi per l'80%, e con l'avvicinarsi dell'estate, la domanda sarà inferiore”.

La società russa precisa che sta continuando a rifornire il resto dell'Europa via Kiev "ma con minore richiesta rispetto al giorno prima". Secondo Sofia però Gazprom viola il contratto chiedendo anche il pagamento non più in dollari, ma in rubli e non è l'unica a dirlo, anche il premier italiano Draghi ne aveva sottolineato la violazione. Varsavia che era stata la prima a muoversi per le sanzioni contro Mosca, avverte: "non lo compreremo più dalla Russia".

Questo mentre il prezzo del gas balza fino a 125 euro a Mwh e poi ripiega a 116. Il conflitto, dunque, appare in tutta la sua complessità anche sul piano del reperimento energetico di gas risorsa fondamentale di scambio e di relazioni commerciali tra Russia ed Europa.