Guerra in Ucraina: che cosa è successo questa notte 13 aprile

In attesa che Mosca lanci l'offensiva sul Donbass, questa notte due sono state le questioni principali. La prima riguarda un signore che avrebbe voluto/dovuto succedere alla testa dell'Ucraina al posto di Volodymyr Zelensky, tuttavia nel ruolo di presidente fantoccio, totalmente nelle mani di Putin. Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino tra i fedelissimi del leader russo Vladimir Putin, è finito ieri nelle mani dei servizi segreti ucraini. Il presidente Zelensky ha proposto di scambiarlo con uomini e donne ucraini catturati dalle forze di Mosca durante l'invasione. Zelensky si è limitato ad indicarlo con: "questo tizio dei vostri".

Ogni giorno che passa aumenta il numero di persone che sono state uccise dai russi. Più di 720 persone sono state uccise a Bucha e in altri sobborghi di Kiev occupati dalle truppe russe e più di 200 sono considerati dispersi, lo ha comunicato il ministero dell'Interno. Solo a Bucha sono stati trovati 403 corpi. Il bilancio potrebbe aumentare mentre la zona viene setacciata.

Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare altri centinaia di milioni di dollari in assistenza militare all'Ucraina. La cifra sarebbe di circa 750 milioni di dollari, con la quale salirebbero a 3 miliardi i fondi stanziati per il paese dal presidente Joe Biden. L'aiuto aggiuntivo è un segno che l'amministrazione intende continuare ad espandere il suo sostegno allo sforzo bellico dell'Ucraina. La consegna, che dovrebbe essere completata questa settimana, di 800 milioni di dollari in assistenza militare è stata approvata dal presidente Joe Biden appena un mese fa.

A metà marzo Biden aveva etichettato Putin come "criminale di guerra". Ieri ha alzato il tiro: lo ha accusato senza giri di parole di commettere un genocidio in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che il leader russo sta "cercando di cancellare l'idea di essere ucraino". Immediato il plauso degli ucraini.

Se le parole di Biden sono state udita anche a Mosca, non hanno sortito un grande effetto. Vladimir Putin ha giurato che la sanguinosa offensiva della Russia in Ucraina continuerà fino a quando i suoi obiettivi non saranno raggiunti e ha insistito, contro ogni evidenza, che la campagna sta andando come previsto.