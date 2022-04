Guerra in Ucraina, che cosa è successo questa notte 21 aprile

Quasi due mesi dopo l'inizio dell'assalto, poi fallito, della Russia alla capitale ucraina, la guerra sta espandendosi nel territorio nel Donbass, già sotto il controllo dei separatisti sostenuti da Mosca. Il governatore di Luhansk, Serhiy Haidai, ha detto che le forze russe ora controllano l'80% della regione. Prima che la Russia invadesse il 24 febbraio, il governo di Kiev controllava il 60% della regione. Il governatore ha detto che i russi ora stanno minacciando le città di Rubizhne e Popasna e ha invitato tutti i residenti a evacuare immediatamente. Aumentano le forniture di armi all'Ucraina, mentre le forze russe stanno ‘provando’ l'assalto al Donbass, che ha visto combattimenti estremamente pesanti - in particolare intorno alla città portuale di Mariupol.

Ma l'offensiva russa su larga scala nel Donbass potrebbe non essere ancora iniziata. Secondo il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale Oleksiy Danilov, le recenti offensive della Russia nell'est dell'Ucraina sono state operazioni di "prova" per testare le difese dell'Ucraina ed è "solo una questione di tempo" prima che inizi una "cosiddetta offensiva su larga scala". Danilov ha anche messo in guardia dai rapporti che la battaglia del Donbass sarà l'ultima e la più decisiva, poiché la Russia ha ancora tempo per accumulare nuove risorse e riserve.

In termini di potenza militare, la Russia sembra essere in vantaggio. Ma nelle complicate settimane a venire, si vedrà se le sue forze saranno in grado di sostenere le risorse e la forza di volontà necessarie per battere la resistenza ucraina. I dubbi sono molti e sono legittimi. L'aviazione ucraina si è ritrovata con una ventina di velivoli in più solo grazie all'afflusso di pezzi di ricambio. Lo riporta la Cnn, citando fonti della Difesa statunitense, senza specificare tuttavia quale paese abbia fornito i ricambi.

Sempre secondo la Cnn, gli Stati Uniti si sono impegnati a inviare all'Ucraina 16 elicotteri Mi-17, anche se l'amministrazione ha rifiutato di essere coinvolta nel trasferimento di Mig-29 da un altro paese, la Polonia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto ripetutamente ad altri paesi i caccia Mig-29 Fulcrum dell'era sovietica, che i piloti ucraini sanno già come pilotare.

Nuove risorse sono in arrivo sempre dagli Stati Uniti: il presidente, Joe Biden, annuncerà oggi nuovi provvedimenti per l'Ucraina. Secondo la Cnn il governo degli Stati Uniti stava preparando un nuovo pacchetto di 800 milioni dollari in aiuti militari. Questo porterebbe a circa 3,4 miliardi di dollari l'assistenza militare che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina, da quando la Russia ha invaso il paese, il 24 febbraio scorso.

Anche gli europei sembra che non si stiano tirando indietro. Ieri il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, è stato a Kiev e anziché essere redarguito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il consueto ritardo nelle forniture è stato lodato, e con lui tutta l'Unione europea: "Sono molto lieto di dire, con cauto ottimismo, che i nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze. A capire di cosa abbiamo esattamente bisogno. E di quando esattamente ne abbiamo bisogno: non tra settimane o tra un mese, ma immediatamente, in questo momento, mentre la Russia sta cercando di intensificare i suoi attacchi".

L'addetto stampa del Pentagono John Kirby ha infine minimizzato il lancio da parte della Russia di un nuovo missile balistico intercontinentale su cui il Cremlino punta come perno della sua strategia nucleare. Il presidente russo Vladimir Putin aveva definito il missile Sarmat l'unico capace di penetrare ogni difesa antimissile e il capo dell'agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin aveva chiamato, provocatoriamente, il volo di prova di ieri "un regalo alla NATO". Ma Kirby ha detto che Washington non ritiene che il test fosse una minaccia per gli Usa o i suoi alleati", "la Russia ha correttamente notificato agli Stati Uniti, secondo i suoi obblighi del New START, che ha pianificato di testare questo ICBM. Tali test sono di routine. Non è stata una sorpresa".