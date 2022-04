Guerra in Ucraina: che cosa è successo questa notte 4 aprile

"La guerra. Cosa c'è di più diverso dalla musica?". Con queste parole il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è apparso in video alla notte dei Grammy, gli Oscar della musica, in scena all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Zelensky ha fatto un parallelo tra come la guerra riduca la musica al silenzio, ma anche come la musica possa mettere fine alla guerra. "I nostri musicisti - ha detto, parlando in inglese - indossano giubbotti antiproiettile invece dei tuxedo. Cantano ai feriti. Negli ospedali. Anche per coloro che non possono sentirli. Ma la musica arriva comunque".

"Comunque - ha aggiunto - noi difendiamo la libertà. Per vivere. Per amare. Per risuonare". "Nella nostra terra - ha continuato - stiamo combattendo la Russia che porta un silenzio orribile con le sue bombe. Il silenzio della morte". Poi ha chiuso il messaggio con un commovente appello alla platea di artisti: "Riempite il silenzio con la vostra musica. Riempitela oggi, raccontate la nostra storia. Sosteneteci in tutti i modi che potete. In qualsiasi modo, ma non il silenzio. E allora la pace arriverà".

Un messaggio di speranza in una notte che ancora una volta ha dovuto fare i conti con gli attacchi missilistici, con i morti, con il dolore e con la disperazione. Una notte che non ha risparmiato nuovo dolore alla popolazione civile, ancora scossa dall'orrore uscito dalle strade di Bucha. Un orrore che ha pervaso i discorsi di tutti i potenti del mondo. Solo la Russia continua a negare. E a questo proposito, ancora Zelensky ha espresso il desiderio che le madri dei soldati russi possano vedere che cosa i loro figli hanno fatto in Ucraina, per chiedergliene conto. Ma ecco che cosa è successo nella notte.

La città di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina, è stata distrutta al 70% dagli attacchi russi. Lo ha indicato il suo sindaco, Vladyslav Atroshenko. La città, che contava più di 285.000 abitanti prima della guerra, ha sul suo territorio numerose chiese e monasteri medievali. Le autorità ucraine avevano presentato una richiesta per il riconoscimento del suo centro cittadino come patrimonio dell'umanità.

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha inviato un messaggio video per la notte dei Grammy. Zelensky, in maglietta verde militare e parlando in inglese, ha chiesto di "riempire con la musica" il "silenzio della morte" di tutte le persone uccise dalla Russia. Subito dopo si sono esibite, con John Legend, due artiste ucraine e una poetessa, Lyuba Yakimchuk, in uno dei momenti più emozionanti della serata degli Oscar americani per la musica.

Dalle ore 4 del 24 febbraio 2022, quando cioé è iniziato l'attacco armato della Federazione russa contro l'Ucraina, alla mezzanotte del 2 aprile 2022 (ora locale), l'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani (Unhchr) ha registrato 1.417 morti e 2.038 feriti. Tra i morti si contano 293 uomini, 201 donne, 22 ragazze e 40 ragazzi, oltre a 59 bambini e 802 adulti di cui non è stato possibile riconoscere il genere. Tra i feriti si contano anche 92 bambini. L'Unhchr, si legge nella nota diffusa, ritiene che le cifre reali siano considerevolmente più alte.

“L'esercito russo ha rapito almeno quattro persone durante una manifestazione pacifica che si è tenuta ieri a Kakhovka”, centro abitato dell'Ucraina situato nell'oblast di Cherson. La notizia viene diffusa dal quotidiano online Pravda Ucraina.

Il ministero della Difesa britannico ha pubblicato il suo ultimo rapporto di intelligence, suggerendo che la cattura di Mariupol è un obiettivo chiave dell'invasione russa. "Pesanti combattimenti sono continuati a Mariupol mentre le forze russe tentano di prendere la città - si legge nel tweet del ministero della difesa britannico .

Segnalate esplosioni a Ternopil, città dell'Ucraina occidentale, capoluogo dell'oblast omonimo. Il sindaco della città, Serhiy Nadal, ha riferito di lanci di razzi nella zona, stando a quanto riporta Pravda Ucraina.

Le forze russe hanno lasciato l'oblast di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale. Lo riferisce il governatore Dmytro Zhyvytsky, citato da the Kyiv Independent. "Le forze armate ucraine e i battaglioni di difesa territoriale li hanno respinti attraverso l'oblast di Chernihiv", ha detto Zhyvytsky, avvertendo che piccoli gruppi di russi potrebbero essere ancora in giro.

"L'interruzione dei colloqui di pace è l'obiettivo del crimine del regime di Kiev" nel villaggio ucraino di Bucha. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riporta l'agenzia Tass. "Il significato del crimine del regime di Kiev è l'interruzione dei negoziati di pace e l'escalation della violenza", ha scritto Zakharova nel suo canale Telegram, ricordando che la Federazione Russa ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Zakharova ha parlato di "una provocazione dell'esercito e dei radicali ucraini".

"Condanniamo fermamente l'omicidio di civili in Ucraina, rimaniamo impegnati a ritenere responsabile il regime russo e continueremo a fare tutto il possibile per sostenere il popolo ucraino". ço afferma su twitter il premier canadese, Justin Trudeau. "I responsabili di questi attacchi spaventosi saranno assicurati alla giustizia", aggiunge.

I militari ucraini hanno liberato tre villaggi nell'Oblast di Chernihiv. Il comando operativo "Nord" ha riferito che Kolychivka, Yahidne e Ivanivka sono stati liberati e ora sono controllati dalle forze armate dell'Ucraina. Lo riferisce The Kyiv Independent.

La Bbc riporta di esplosioni nella tarda serata di ieri nel porto meridionale di Odessa, in Ucraina. Le autorità della città strategica sulla costa del mar Nero non hanno però ancora confermato le notizie dei media locali.

C'era una trincea, il 31 marzo, dove è stata scoperta una fossa comune a Bucha, la cittadina alle porte di Kiev teatro di orrendi massacri. È quanto sostiene la società statunitense Maxar Technologies in base alle immagini satellitari. Le immagini - riferisce - mostrano una trincea lunga quasi 15 metri scavata nel terreno di una chiesa. Le foto seguono quelle che erano state scattate il 10 marzo dove si vedevano le tracce di uno scavo sul terreno della stessa chiesa. Reuters, che dà la notizia, non è stata in grado di verificarle in maniera indipendente.

Sono 2.694 le persone evacuate domenica attraverso i corridoi umanitari in Ucraina. Lo ha annunciato il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk in un post su telegram. Vereshchuk ha affermato che 469 residenti di Mariupol hanno viaggiato con i propri veicoli attraverso corridoi umanitari da Mariupol e Berdiansk a Zaporizhzhia. Nella regione di Luhansk, 1.467 persone sono state evacuate dalle città di Lysychansk, Severodonetsk, Rubizhne e Kreminna.