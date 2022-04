Guerra in Ucraina: che cosa è successo questa notte 6 aprile

Le parole durissime del presidente ucraino Zelensky all'Onu riecheggiano ancora nelle cancellerie di tutto il mondo, così come riecheggiano le sirene nelle città ucraine (nella zona di Leopoli in serata ci sono state delle esplosioni ma non ci sarebbero feriti mentre a Kiev un allarme per un possibile attacco aereo è stato lanciato e revocato nella notte). E si ha l'impressione che l'orrore suscitato dalle immagini delle vittime civili di Bucha debba ripetersi per altre zone del Paese.

La commissaria ai diritti umani del parlamento ucraino, Lyudmyla Denisova, ripresa dalla Cnn, parla di soldatesse ucraine catturate dai russi sottoposte ad abusi e torture. Denisova cita la testimonianza di 15 militari donne che fanno parte di un gruppo di 86 soldati ucraini rilasciati dai russi venerdì scorso. La commissaria parla di violazione dell'articolo 13 della convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra e chiede che indaghino su questi episodi la commissione Onu sulle violazioni dei diritti umani nell'invasione russa dell'ucraina e la missione dell'Osce.

"Penso che questo sia un conflitto molto prolungato, penso che sia almeno misurabile in anni. Non so se decenni, ma almeno anni di sicuro". Lo ha detto il generale dell'esercito statunitense, Mark Milley, a proposito della guerra in Ucraina.

L'aggressione russa, ha aggiunto, è "la piu' grande minaccia alla pace e alla sicurezza dell'europa e forse del mondo nei miei 42 anni di servizio nell'esercito".

Cipro, invece, non invierà armi in Ucraina su richiesta degli Stati Uniti, per non ridurre la sua capacità di difesa. Lo ha affermato il capo del ministero della Difesa cipriota, citato da Ria Novosti. Cipro è comunque solidale con l'Ucraina e le fornisce assistenza umanitaria.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità fornirà migliaia di dosi di farmaci antiretrovirali all'Ucraina per far fronte ai bisogni dei pazienti affetti da Hiv nel paese per i prossimi 12 mesi. Lo ha reso noto l'Oms, secondo quanto riporta il Guardian. In ucraina circa 260.000 persone sono affette da Hiv: è il secondo paese più colpito in europa dopo la Russia, e prima dell'inizio della guerra circa la metà di loro era in trattamento antiretrovirale.

Intel ha fatto sapere di aver sospeso la sua operatività in Russia. L'azienda, nota per i suoi processori, ha spiegato che sta lavorando per aiutare i suoi lavoratori in questa difficile situazione, in particolare i suoi 1.200 impiegati in Russia. "Intel condanna la guerra russa contro l'Ucraina - spiega l'azienda - e chiede un veloce ritorno alla pace".

Twitter ha annunciato nuove misure contro gli account del governo di Mosca per ridurre la circolazione della propaganda ufficiale russa sul social network. Questi account ufficiali non saranno più "consigliati" agli utenti di Twitter in nessuna categoria del sito o dell'app, anche durante la ricerca, ha affermato la piattaforma. "Non faciliteremo la diffusione di messaggi dagli account governativi degli Stati che limitano il libero accesso alle informazioni e sono coinvolti in conflitti armati tra Stati, indipendentemente dal fatto che Twitter sia bloccato in questo Paese o meno", ha spiegato il gruppo.

La Nuova Zelanda introdurrà una tariffa del 35% su tutte le importazioni dalla Russia ed estenderà gli attuali divieti all'export ai prodotti industriali legati alle industrie russe strategiche: lo ha reso noto il governo di Wellington. "Le immagini e le notizie che emergono sulle atrocità commesse contro i civili a bucha e in altre regioni dell'Ucraina sono ripugnanti e riprovevoli", ha detto la ministra degli esteri, Nanaia Mahuta, sottolineando che il governo prenderà ulteriori misure ai sensi della legge sulle sanzioni russe per sostenere l'ucraina. Le nuove tariffe e sanzioni entreranno in vigore il 25 aprile.