Casini: la tv russa ha oscurato Milan-Bologna e "Imagine" prima di Juve-Inter

In queste settimane si sono moltiplicate le iniziative contro la guerra in Ucraina, e in favore della pace, in tutti gli stadi di serie A. Alcune iniziative sono state organizzate direttamente dalla Lega. Una strada in più per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ma anche un motivo di tensione con la Russia. Che ormai da tempo ha stretto un bavaglio molto stretto sulle informazioni da far arrivare ai propri cittadini.

Quindi, l'occhio della censura di Mosca è molto attento ad evitare che immagini di pace possano arrivare ai cittadini russi. Ricordiamo che l'Autorità di controllo della Russia ha vietato a tutti gli organi di informazione di usare le parole “guerra” e “invasione”.

Ecco perché sotto la scure della censura è finita anche la partita Milan-Bologna. E in parte Juventus-Inter. Il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini, ha rivelato che il posticipo non è stato trasmesso dalle tv russe: nel corso della sfida di San Siro, sui maxischermi dello stadio sono comparsi messaggi inneggianti alla pace. Mentre in occasione del derby d'Italia è stato boicottato il momento suggestivo quando la cantante italo-brasiliana Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko, leader del gruppo Go A, hanno cantato Imagine di John Lennon, con dei braccialetti con i colori dell'Ucraina.

E allora che fare? Alcune leghe internazionali hanno interrotto le trasmissioni verso la Russia. La Serie A sceglie un'altra strada: “Si è scelto di continuare a trasmettere al dichiarato fine di promuovere la pace”. Ma “non è esclusa" una soluzione diversa. "Se le altre leghe europee cambiassero posizione, nel caso ci sia una posizione comune siamo pronti a valutare quel tipo di intervento".