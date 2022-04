Storia di Yelyzaveta e Sonia, le due attrici bambine morte a Mariupol

Tra le vittime di Mariupol ci sono Yelyzaveta e Sonia, due bambine di 9 anni, due piccole attrici. I loro corpi sono stati ritrovati sotto le macerie di un palazzo distrutto dalle bombe.

“La guerra prende il meglio”, scrive il consigliere del sindaco della città, Petro Andriushchenko. "Non dimenticheremo mai questi due angeli di talento. Non c'è e non può esserci perdono per gli invasori. Vendichiamoci".

Nella foto postata su Twitter dal Ministero degli Esteri ucraino sono ritratte sul palcoscenico. La prima, seduta a un tavolino, tiene in mano una tazza, la seconda, in piedi, con un sorriso appena accennato, guarda lontano. Entrambe avevano recitato nel teatro di Mariupol, adesso distrutto, nel ruolo di Lucy per le "Cronache di Narnia: Il leone, la strega e l'armadio".

"Un triste simbolismo", scrive ancora Andriushchenko, "dato che le Cronache di Narnia sono ambientate a Londra durante il bombardamento nazista della Gran Bretagna". Nella realtà però non c'è un lieto fine.