Guy Verhofstadt alla Conferenza sul futuro dell'Europa: "Dobbiamo cambiare non c'è tempo da perdere"

"Ultimo weekend della plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa a Strasburgo. Tanta energia e idee per rendere l'Ue più efficace, democratica e più vicina ai cittadini. Una vera Unione. Il mondo cambia velocemente, anche l'Ue ha bisogno di un aggiornamento fondamentale". Lo scrive in un tweet l'eurodeputato di Renew ed ex premier belga, Guy Verhofstadt , co-presidente del Comitato direttivo della Cofoe

"La settimana prossima il Parlamento europeo lancerà una revisione dei trattati per applicare il più presto possibile" le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa. "Abbiamo il potere di farlo, useremo articolo 48 del trattato per lanciare questo processo perchè ve lo meritate e perchè l'Unione europea ha disperato bisogno che ciò accada e non c'è tempo da perdere. Il mondo di domani è un mondo di imperi e di pericoli, come abbiamo visto in Ucraina, e abbiamo bisogno di difenderci, di organizzarci e tutelare gli interessi dei nostri cittadini", ha sottolineato il parlamentare rivolgendosi direttamente ai cittadini e dando le spalle alla presidenza dell'Aula. "Non lasceremo che le raccomandazioni" emerse dalla conferenza "cadano lettera morta, dobbiamo difendere la nostra unione, riformare l'Ue è necessaria per salvare l'unione altrimenti l'unione scomparirà e verrà dominata da altri autocrati". Queste le parole del liberale belga.