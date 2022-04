Hamilton e Williams nella cordata per comprare il Chelsea

Si allarga la cordata di imprenditori e persone dello sport per comprare il Chelsea. Secondo quanto riportato da Skynews, negli ultimi giorni si sarebbe aggiunti anche il pilota di Fomurla 1, Lews Hamilton, e l'ex numero 1 del tennis mondiale, Serena Williams.

Entrambi sarebbero pronti a mettere una quota da 10 milioni di sterline, pari a quasi 12 milioni di euro. La cordata è guidata da Martin Broughton. Uomo d'affari britannico, vicepresidente del Gruppo International Airlines, ovvero la società che controlla British Airways, Iberia e Vueling. Non è nuovo a impegni nel mondo del calcio: nel 2010 è stato presidente del Liverpool, anche se solo per il tempo per gestire la vendita del prestigioso club inglese e senza mai nascondere la sua passione per il Chelsea.

In questa avventura per arrivare a rilevare il Chelsea, è affiancato da Sebastian Coe, presidente della federazione mondiale d'atletica leggera.

E ora arrivano anche due star dello sport mondiale. Il 37enne pilota britannico, Lewis Hamilton, per bene 7 volte campione del mondo. Con lui anche la plurimedagliata tennista americana Serena Williams. Che in realtà ha già dato prova della sua passione per il calcio. Infatti è socia della squadra di Los Angeles, Angel City, che gioca nella massima serie di calcio femminile a stelle e strisce.

La questione della vendita del Chelsea nasce dopo le sanzioni per la guerra della Russia in Ucraina che hanno colpito anche il magnate Roman Abramovich.