Harry e Meghan, prima uscita pubblica in Europa dopo 2 anni

Prima apparizione pubblica in Europa per Harry e Meghan da quando si sono trasferiti in Nord America due anni fa, allontanandosi dalla famiglia reale. La coppia ha partecipato ad un ricevimento serale nella città olandese dell'Aia per gli "Invictus Games", un giorno dopo l'incontro con la regina Elisabetta che tra pochi giorni festeggerà il suo 96esimo compleanno.



Harry, 37 anni, e sua moglie, 40 anni, sono stati molto criticati dai tabloid britannici per non essere stati presenti alle esequie del principe Filippo nell'Abbazia di Westminster nell'aprile del 2021.



Più di 500 partecipanti provenienti da 20 Paesi stanno prendendo parte agli "Invictus Games", sorta di Olimpiade per i veterani diventati disabili in servizio, rinviati due volte a causa della pandemia di coronavirus.