Hubble fotografa la nascita "non convenzionale" dell'esopianeta AB Aurigae b

I pianeti giganti gassosi del Sistema Solare, come Giove e Saturno, orbitano a una distanza compresa tra le 5 e le 10 unità astronomiche (AU) dal Sole (dove una AU equivale alla distanza media tra la Terra e il Sole). Questi pianeti sono stati formati dal lento accumulo di componenti rocciosi più piccoli, noti come planetesimi, e dal rapido accrescimento di gas su questo nucleo con una massa probabilmente simile a quella della Terra.

Tuttavia, una piccola minoranza di esopianeti giganti, cioè pianeti gassosi in orbita attorno ad altre stelle differenti dal Sole, è stata fotografata a distanze comprese tra 50 e 200 AU dalle loro stelle ospiti, dove probabilmente non ci sono planetesimi sufficienti per formarli. Lo studio suggerisce che questi esopianeti siano stati invece creati tramite un processo noto come instabilità gravitazionale.

Utilizzando il telescopio Subaru e il telescopio spaziale Hubble, Thayne Currie ed i suoi colleghi hanno osservato un esopianeta delle dimensioni di Giove, AB Aurigae b, che si forma all'interno del disco di gas attorno ad una giovane stella chiamata AB Aurigae. Onde a spirale di materiale del disco sono state osservate anche sulla scia di AB Aurigae b, un fenomeno previsto dall'instabilità del disco. Il team stima che la massa di AB Aurigae b sia 9 volte quella di Giove. Gli autori suggeriscono che più pianeti potrebbero orbitare attorno ad AB Aurigae, poiché sono state osservate anche indicazioni di due pianeti embrionali candidati molto più lontani, alle distanze di 430 e 580 AU da AB Aurigae.