I cimiteri diventano hi-tech, con Qr code e display

Alla prima impressione che si ha vedendo una signora che prega davanti ad un’urna, tutto appare ordinario. Invece non è così, perché siamo in Giappone e questo è un cimitero hi-tech. Al sesto piano di un elegante edificio di Tokyo, le persone scansionano la carta d'identità e attendono che un silenzioso robot recuperi la scatola "zushi" con l'urna contenente le ceneri del suo defunto marito Go. Eleganti porte in legno all'interno dello stand si aprono silenziosamente come un ascensore in un hotel di lusso e un altare scintillante di pietra scura emerge con la scatola di zushi del defunto, mentre una sua foto appare su un monitor. Possibile anche scegliere musiche personalizzate.